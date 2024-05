Incendio di un capanno per degli orti vicino all'argine del fiume Ombrone, alla fine della via dei Barberi a Grosseto. In tarda mattinata i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per le fiamme che si è sviluppato in uno degli appezzamenti ma senza che giungessero alle altre proprietà vicine. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale di Grosseto. Non si registrano feriti.