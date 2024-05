Continuano gli appuntamenti legati a Speciale Elezioni di Radio Lady (spazio elettorale a pagamento). L'ospite è stato Simone Campinoti, candidato sindaco del centrodestra a Empoli (Fratelli d'Italia - Lega - Forza Italia - Noi Moderati - Empoli del Fare). Di seguito l'intervista integrale

Il tema legato alla sicurezza

"A Empoli è totalmente fuori controllo. Un tema trascurato e nascosto. E' evidente che vi è un problema enorme e vi è la necessità di agire. Noi abbiamo previsto un assessore alla sicurezza a tempo pieno, un professionista che possa portare delle risposte immediate per riprendere in mano il territorio: rendendo strade fruibili, facendo in modo che quando un turista arrivi alla stazione non trovi una situazione di agitazione. Abbiamo anche pensato di attivare degli strumenti come l'esercito, vogliamo dare la presenza dello stato nelle nostre vie e nostre strade".

Il centro storico

"Un'altra situazione completamente abbandonata. Noi abbiamo delle ricette molto semplici: favorire un albergo diffuso sul territorio, riportare nei fondi delle residenze artistiche, reinvestire in una riqualificazione estetica. Vogliamo riportare il profumo dei fiori in centro".

Aree industriali come Terrafino, Carraia, Pontorme, che ruolo hanno nello sviluppo economico della città?

"So che cosa serve per fare impresa, vengo da questo mondo. Le imprese sono più sopportate che supportate, basti vedere la zona del Terrafino. Non è collegato con il centro e non ci sono servizi adeguati, addirittura non c'è nemmeno la luce. Questa situazione non è degna per una città come Empoli".

Simone Campinoti (foto gonews.it)

L'argomento dei rifiuti

"Il porta a porta non è assolutamente ecologico e nemmeno efficiente. Serve più pragmatismo, io sono a favore della multiutility".

Turismo e cultura

"La cultura funziona quando è inclusiva. Noi abbiamo tanto da dare, è il centro dove è vissuto il rinascimento. Abbiamo tutti i numeri per portare molte persone sul nostro territorio, facendolo con eventi diffusi e con eventi in tutte le frazioni".

Le frazioni di Empoli

"Ho trovato una situazione degradata. Lampioni non funzionanti, erba alta e lavori non ancora conclusi. E' una questione di scarsa attenzione, come se queste frazioni siano state abbandonate. Anche qua serve pragmatismo. Abbiamo la casa del Pontormo tenuta in delle condizioni pessime, facciamo una brutta figura a livello internazionale".

Sport per i minori, per la disabilità

"Sosterrò e incentiverò tutti gli sport minori. Lo sport è veramente il futuro. Ho chiesto a tutti la stessa cosa: che siano inclusivi con la disabilità. Io farò in modo di essere il sindaco di tutti i cittadini".

Il tema delle imprese

"L'imprese sono fondamenta del territorio, hanno la capacità di rimettere il moto in commercio".

In conclusione

"Abbiamo fatto una campagna elettorale meno social delle altre. Ho fatto esperienze che mi hanno formato. Noi abbiamo una lista civica e un gruppo di lavoro fantastico, dove ci sono tutte le categorie rappresentate. Potremmo essere un cambiamento molto forte di Empoli, un cambiamento che non si vede da 70 anni".