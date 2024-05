Masi attacca Mantellassi: "Sull'acqua pubblica prende in giro gli empolesi"

"La retorica del Partito Democratico empolese fa acqua da tutte le parti: ad ogni campagna elettorale infilano nel loro programma la promessa della ripubblicizzazione del servizio idrico. Poi, quando si tratta di votare, scelgono sempre di stare dalla parte del privato, mortificando il referendum del 2011 e sconfessando le loro stesse promesse. Anche questa volta il candidato Mantellassi prova a prendere in giro gli empolesi, che ormai però hanno sviluppato potenti anticorpi e a certe bugie non credono più".

Così il candidato sindaco della coalizione In Comune per Empoli, che comprende Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli, Leonardo Masi, in merito alla quotazione in borsa della Multiutility e alla posizione del Partito democratico e del suo candidato Alessio Mantellassi.

"Per noi la coerenza in politica è ancora un valore – aggiunge Masi -: un impegno preso con i cittadini e le cittadine in campagna elettorale va rispettato. Abbiamo sostenuto i movimenti contro la privatizzazione dei servizi pubblici, acqua compresa, e contribuito all’organizzazione della più grande manifestazione di protesta che si ricordi a Empoli nel recente passato. Nelle stesse ore il Pd empolese, Mantellassi in testa, votava in Consiglio comunale la costituzione della Multiutility e la sua quotazione in borsa. Questi sono i fatti. Il resto sono parole che il vento si porta via".

"Il nostro primo atto – conclude Masi – sarà quello di ritirare la delibera Pd e bloccare la quotazione in borsa e la privatizzazione del servizio pubblico".

Fonte: Ufficio Stampa