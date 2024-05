Minaccia un uomo che chiede l'elemosina, denunciato

Un 33enne è stato denunciato in Versilia per minaccia aggravata e porto di armi per offendere. Il 30 maggio la polizia è intervenuta in un supermercato a Seravezza dopo la segnalazione di un cittadino. Questi aveva assistito a minacce di un uomo nei confronti di un altro che chiedeva l'elemosina: l'aggressore avrebbe brandito una catena e detto “vai da un’altra parte qui non puoi stare sennò ti faccio fuori. Vuoi vedere cosa ho e cosa ti faccio?”.

Giunta immediatamente sul posto, la polizia ha individuato, nei pressi del supermercato, il presunto autore delle minacce, che da un sommario controllo risultava essere effettivamente in possesso di una catena di circa mezzo metro, prontamente sequestrata. Il 33enne, di origini romene e con precedenti, è stato quindi denunciato.