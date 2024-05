Mostra del Chianti 2024: riflettori puntati sul gran finale

Prosegue fino al 2 giugno la Mostra del Chianti 2024 che attrae sempre numerosi visitatori a Montespertoli e che continua a sorprendere grazie alle proposte e alle attrattive, alle iniziative e agli eventi messi in campo per questa 66esima edizione.

Il Vino Chianti resta il protagonista indiscusso della manifestazione che ha registrato numeri importanti di degustazioni e calici venduti nel primo fine settimana, acquistabili presso il punto vendita in Piazza del Popolo gestito dalla Pro Loco di Montespertoli, e adesso si prepara al weekend conclusivo.

Trepidante attesa per i Giochi delle Contrade di Montespertoli che si terranno stasera, venerdì 31 maggio, alle ore 21:00 in Piazza Machiavelli con la storica sfilata, le risate e il divertimento non mancheranno.

Stasera, venerdì 31 maggio alle ore 21.00, e domani, sabato 1 giugno alle ore 18.00, Piazza del Popolo diventerà il “regno dei rapaci” grazie alla partecipazione speciale de I Falconieri del Re di Poggibonsi, un’altra novità di questa edizione.

Fondato nel lontano 2001 da Gianluca Barone e Letizia Scarfiello, il team porterà in Piazza del Popolo la tradizione millenaria della falconeria attraverso uno spettacolo che da oltre 20 anni incanta il pubblico in tutta Italia. Gli spettatori avranno la possibilità di osservare da vicino questi magnifici uccelli e porre domande assistendo a voli acrobatici e descrizioni sulle origini e lo sviluppo della falconeria nel mondo. La dimostrazione didattica del volo dei rapaci è promossa dalla Liberacaccia Provinciale Firenze e dal Circolo La Beccaccia di Montespertoli, che festeggia 30 anni di presenza con lo stand "La Beccaccia" alla Mostra del Chianti.

Quest’anno ricorre la decima edizione di Etichetta d’Artista, asta benefica di bottiglie magnum offerte dalle aziende del territorio rese vere e proprie opere d’arte da artisti di zona, che si svolgerà sabato 1 giugno alle ore 19:30 in Piazza del Popolo con l’obiettivo di raccogliere cifre importanti che andranno a sostegno dei bambini. L’intero ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Meyer. Per celebrare questo importante compleanno è stato realizzato per la prima volta un catalogo dettagliato con foto delle etichette e curriculum degli artisti. Il catalogo cartaceo è a disposizione dei visitatori e consultabile online al seguente link: https://www.mostradelchianti.it/wp-content/uploads/2024/05/Etichetta-dartista.pdf.

Le degustazioni gratuite che accompagnano la manifestazione per tutta la durata continuano a registrare il tutto esaurito. Il programma completo è disponibile al link https://www.mostradelchianti.it/wp-content/uploads/2024/05/Programma-degustazioni-stampa-Mostra-del-Chianti.pdf . La prenotazione è obbligatoria tramite email: mostradelchianti@pirene.it.

Dopo il successo della prima visita guidata alle cantine domenica 26 maggio, che ha permesso ai visitatori per la prima volta nella storia della manifestazione di vivere la Mostra del Chianti non solo nel centro della cittadina ma anche nelle cantine dove avviene la produzione, il prossimo appuntamento è sabato 1 giugno con un tour alle cantine di Montalbino e Tenuta Barbadoro. La partenza è prevista con una navetta alle 15:30 da Piazza del Popolo, davanti al Palazzo Comunale, con ritorno per le 18:30 circa. Il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@viticoltorimontespertoli.it

Montespertoli si prepara anche a celebrare la Festa della Repubblica domenica 2 giugno, nell'ambito della Mostra del Chianti, con un evento presso il giardino della scuola primaria "N. Machiavelli" alle ore 11. Come ogni anno, verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana ai giovani cittadini montespertolesi che hanno già compiuto o compiranno 18 anni quest'anno. Questo gesto simbolico rappresenta l'impegno delle Istituzioni e della cittadinanza nel trasmettere ai giovani il valore della convivenza democratica.

Domenica 2 giugno alle ore 17:30 in Piazza del Popolo si terrà la Rievocazione storica della Fiera del Bestiame a cura del Gruppo Novecento. Per commemorare il 250° anniversario della fondazione della comunità montespertolese, che cade proprio quest'anno, il Gruppo Novecento riporterà la festa alle sue autentiche origini, quando era concepita come una mostra del bestiame. In questa edizione, anziché una rievocazione storica, ci sarà una rappresentazione fedele della "Fiera del Bestiame", arricchita da una nuova scenografia che trasporterà i visitatori nel passato, promettendo tante sorprese.

Sempre nella giornata conclusiva di domenica 2 giugno, alle ore 20:00 in Piazza del Popolo, si terranno i Giochi delle Contrade di Montespertoli con il tiro alla fune. L'evento culminerà con la tanto attesa Premiazione della Contrada vincitrice del Torneo.

Successivamente, alle ore 21:30, Piazza Machiavelli sarà il palcoscenico dello spettacolo “L'Impresa Eccezionale - Lucio Dalla tributo”.

Il gran finale della serata e dell’intera kermesse è previsto per le 23:30 in Piazza del Popolo con uno straordinario Spettacolo di fuoco e luci a cura della Compagnia Accademia Creativa. Grazie all'uso di trampoli, danza aerea, strumenti di fuoco, effetti di luce ed acrobatica, la compagnia porterà in scena un emozionante racconto ancestrale tra bene e male, intrattenendo il pubblico fino al Brindisi di Mezzanotte.

Il programma completo è disponibile al seguente link: https://www.mostradelchianti.it/wp-content/uploads/2024/05/Programma-Mostra-del-Chianti_2024.pdf

Fonte: Ufficio Stampa