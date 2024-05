Nuova vittoria della Fiom in tribunale contro QF-ex Gkn: "Continueremo a sostenere i lavoratori"

Il Tribunale di Firenze si è pronunciato oggi a favore di un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., patrocinato dalla Fiom e presentato da un lavoratore della ex Gkn assistito dallo Studio Bellotti, che impone a QF il pagamento delle retribuzioni da gennaio 2024.

Un precedente importante in quanto determina che il lavoratore, abbandonato dall'azienda, senza stipendio né ammortizzatore sociale, ha avuto ragione nel chiedere la sua retribuzione.

Dopo i due art. 28 presentati dalla Fiom in Tribunale, la giustizia ci dà nuovamente ragione: i lavoratori non possono essere lasciati a se stessi. La Fiom insieme alla Rsu continua a chiedere che sia discussa in tempi brevi la proposta di legge regionale dei lavoratori sui consorzi industriali pubblici e il commissariamento dell'azienda da parte del Governo.

Non abbiamo mai lasciato soli quei lavoratori e continueremo a sostenerli fino alla ripresa dell'attività produttiva.

Fonte: Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia