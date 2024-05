Palazzo Leggenda e Biblioteca, il programma degli appuntamenti

– Tutto pronto per tante nuove attività, letture e molto altro nel 'villaggio' delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, Palazzo Leggenda, senza dimenticare le iniziative da non perdere negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli a partire dall’appuntamento del martedì pomeriggio in biblioteca, con ingresso da via Cavour 36: alle 16.30, il gruppo Sferruzza Sferruzza è pronto a svelare i segreti del mondo del fatto a mano, ai ferri e all’uncinetto.

FOCUS PALAZZO LEGGENDA – Si comincia sabato primo giugno, alle 10.30 con Exploring English. Adventure Club. Una mattinata davvero avventurosa in lingua inglese. Bambine e bambini esploreranno mondi fantastici, allenando il proprio livello della lingua inglese come dei veri avventurieri. Divertenti attività e letture in inglese. (6 - 10 anni). È consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.15 e alle 17.30, Baby M-assaggi. In riva al mare. Cosa succede in riva al mare? È facile scoprirlo sollevando le alette, aprendo le finestrelle e curiosando attraverso i fori dei libri che abbiamo preparato per i nostri piccoli utenti. Una mattinata divertente e istruttiva che fa venire voglia di vivere tante avventure marine. Letture e attività (18 - 36 mesi). Anche qui è consigliata la prenotazione. Si prosegue mercoledì 5 giugno, alle 17, con Una torre di storie. La Torre, cuore pulsante di Palazzo Leggenda, è ormai diventata un rifugio davvero speciale, con scaffali che si perdono tra le nuvole e finestre che guardano oltre il tempo. Qui, si diventa eroine ed eroi e le storie si intrecciano con i loro sogni. Entrare a far parte di questa avventura significa esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici che faranno compagnia per tutta la settimana. Letture ad alta voce (4 - 8 anni). Giovedì 6 giugno, alle 17, spazio al Circolo di lettura + 11, con Gli Scompaginati a Palazzo Leggenda. Dopo la meravigliosa sfida delle Ragazze e Ragazzi Leggendari torna il Circolo di lettura dedicato a coloro che amano leggere e condividere questa passione con altri lettori. Un incontro per scoprire libri, manga, graphic novel e tanto altro da gustare durante le vacanze estive. Incontro dedicato dagli 11 ai 14 anni di età.

Venerdì 7 giugno, alle 17, Giocare con l’arte. In viaggio con l’arte. Si può partire per viaggi in terre lontane stando comodamente seduti ad osservare un dipinto? Un pomeriggio per esplorare luoghi lontani e misteriosi attraverso le opere d’arte e poi divertirsi a creare il nostro viaggio artistico. Laboratorio artistico (3 - 8 anni). È consigliata la prenotazione. Si arriva così a sabato 8 giugno, alle 10.30, con Nuvolette. Terra in vista! Da boschi incantati a città con grattacieli imponenti, da isole con un tesoro nascosto fino a interi pianeti ai margini della galassia, i mondi che è possibile disegnare sono infiniti. In questo incontro, sarà possibile creare l’ambientazione del fumetto facendo attenzione alle proporzioni e studiando i punti di vista da cui è possibile rappresentarla. Laboratorio di fumetto (10 - 14 anni). È consigliata la prenotazione. Alle 16.30 invece ecco Dal libro al fare. Strisce di carta danzanti. Un balletto davvero speciale dove bambine e bambini, ispirati dai libri e dalla musica, creeranno i loro balletti, dando vita a piccoli capolavori con la carta. È un’occasione speciale per esplorare l’arte del movimento e la magia delle forme. Lettura animata e laboratorio creativo (4 - 8 anni). È consigliata la prenotazione. Mercoledì 12 giugno, alle 17, si tornerà nella torre di storie, il rifugio con scaffali che si perdono tra le nuvole e finestre che guardano oltre il tempo. Qui, le storie viaggeranno coi sogni e si potrà esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici. Letture animate (4 - 8 anni). Per giovedì 13 giugno, alle 17, su il sipario c’è Ciak si gira! Filma... Che ti rifilmo! Tante sono le domande: sai qual è il ruolo del regista? E quello dell'operatore alla macchina da presa? E le luci? E il fonico? Se sei curioso o curiosa a sperimentare i ruoli dei tecnici del cinema, il pomeriggio è quello giusto per voi. Attività e laboratorio video (8 - 12 anni). È consigliata la prenotazione.

Si arriva al fine settimana di metà giugno che vedrà venerdì 14 giugno, alle 17, Arte in gioco. Acquario di carta Immaginate un mondo incantato, dove le onde della fantasia si infrangono contro le pareti di un acquario di carta. Le mani dei bambini e delle bambine danzeranno con le forbici, ritagliando forme di pesci, alghe e coralli. Ogni taglio di carta diventa una finestra verso un mondo sottomarino fantastico. Laboratorio creativo (4 - 8 anni). Sabato 15 giugno, alle 10.30, Dal libro al fare! Mappe: esplorando il Mondo con Creatività! Benvenuti al Laboratorio delle Mappe, dove i giovani esploratori diventano veri cartografi! In questo coinvolgente viaggio, si imparerà a orientarsi, a creare mappe immaginarie e a esplorare il mondo attraverso schemi e disegni. Preparatevi a solcare mari e montagne, a scoprire isole segrete e a tracciare percorsi avventurosi! Letture ed attività (6 ai 10 anni). È consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16, un altro appuntamento con Dal libro al fare. Cartoline alla riscossa. Dante, il protagonista del libro Pastelli alla Riscossa, riceve un plico di cartoline davvero speciali. Queste cartoline arrivano da tutti quei pastelli che negli anni sono andati perduti, dimenticati tra il divano, la cantina e perfino in vacanza. Ma non solo. Al termine della lettura verranno create delle simpatiche cartoline con tanto di francobollo e timbro postale. Letture e attività creativa (4 - 8 anni). È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa