Palazzo Pretorio di Pontedera riprodotto in scala dal modellista Matteo Innocenti

Una vera e propria opera d'arte in miniatura, che ha richiesto oltre 400 ore di lavoro e tanta precisione. È la riproduzione fedele, in scala 1 a 50 del Palp, il Palazzo Pretorio di Pontedera, realizzata da Matteo Innocenti, modellista pontederese già autore di presepi e di tanti altri lavori che duplicano, in piccolo, fabbricati, scenari, infrastrutture del territorio.

Stavolta la sfida è stata impegnativa, con un'idea partita due anni fa e portata avanti partendo dai disegni e utilizzando rilievi fotografici effettuati dall'alto. Quello che è uscito fuori è una perfetta e accuratissima opera artigianale che, in scala perfetta, dall'angolo di via Castelli fino all'orologio, ripete la facciata, il corpo interno e il retro del Palazzo. Impressionante la cura dei dettagli, con anche la riproduzione dell'esterno del bar e di alcune Vespe.

L'opera, realizzata prevalentemente in legno, sarà inaugurata questa sera, alle ore 19 e sarà visibile a tutti all'interno di Palazzo Pretorio, uno dei luoghi storici della città ( il nucleo originario è risalente al 1300 ) che attualmente è sede di spazi espositivi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa