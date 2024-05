"Piccaratico abbandonata a se stessa": Mussetti (cdx) in visita alle frazioni

L'incontro dell'altra sera a Piccaratico è stata l'ennesima riprova di quello che a Vinci tutti quanti sanno: i cittadini residenti nelle frazioni sono stati abbandonati a se stessi, dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

Nel borgo di Piccaratico esiste un grave problema idrogeologico che più volte è stato segnalato; ci sono stati diversi sopralluoghi ai quali tuttavia è seguito un silenzio assoluto.

Nel corso dell'ultimo evento alluvionale, i danni sono stati gravi, pesanti e anche fisici per i residenti che si sono dovuti arrangiare da soli per ripristinare l'ordinario.

A Piccaratico manca l'illuminazione: la sera non c'è la libertà di poter uscire a piedi a fare una passeggiata.

Non esiste l'impianto del gas: i cittadini hanno dovuto provvedere privatamente con stufe a pellet o GPL interrato.

Non per ultimo vivono il problema della viabilità: le strade sono strette con poca visibilità e le auto sfrecciano veloci mettendo a rischio le famiglie e i bambini.

Occorre la volontà per risolvere i problemi, non basta l'ascolto. Occorre un cambiamento serio, deciso, vero. Per noi non esisteranno cittadini di serie A e cittadini di serie B. Vinci deve svoltare con Scipioni Sindaco.

Manuela Mussetti, candidata al consiglio comunale per Vinciamo. Scipioni sindaco