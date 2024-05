Ponte a Egola e San Donato incontrano i candidati sindaco: le risposte alle richieste delle frazioni

Cittadini di Ponte a Egola, San Donato, Molino D’Egola si sono riuniti spinti dalla convinzione che ormai da molti anni queste frazioni sono state abbandonate. Per questo si è deciso di presentare ai cinque candidati a sindaco del comune di San Miniato tutta una serie di interventi tesi alla riqualificazione di queste frazioni. Gli incontri sono avvenuti dal 10 al 24 maggio in piazza Guido Rossa (piazza del mercato) al civico 16 (sede del Palio del Cuoio), sui punti di seguito riportati:

Punto 1: Edificazione Liceo nell’area dietro a distributore Agip, con riqualificazione di tutta la viabilità per la zona interessata. Entro la fine di Luglio previsto incontro con il sindaco ed il presidente della provincia per la verifica dei tempi dell’inizio dei lavori.

Sul seguente punto si sono dichiarati favorevoli i candidati Fattori, Altini, Giglioli; il candidato Gussetti è invece favorevole al Polo Scolastico a San Miniato Alto, in alternativa ove la collocazione non fosse strutturalmente possibile, un’alternativa che non richieda ulteriore consumo di suolo. La candidata Bagni è anche lei favorevole al Polo Scolastico a San Miniato Alto, ove non realizzabile è favorevole all’area dietro distributore Agip.

Punto 2: Trasferimento volumi vecchie concerie dismesse collocate nelle frazioni; essendo stato adottato il piano strutturale ed essendoci 60 gg di tempo per le osservazioni è previsto incontro con tecnici del comune, tecnici del territorio, sindaco e rappresentanti del gruppo di cittadini per verificare miglioramenti relativi ai volumi da trasferire al più presto.

I candidati a Sindaco si sono dichiarati tutti favorevoli.

Punto 3: Realizzazione di un percorso ciclo pedonale relativamente alla strada sul ponte sopra FIPILI fra San Donato e Ponte a Egola, Verifica del progetto con i tecnici del comune, richiesta finanziamento da parte del comune ed inizio lavori. Incontro entro la fine di Luglio.

Completare l’illuminazione nella parte finale verso San Donato. Risanamento della rete idrogeologica dei canali pluviali, completamento dell’impianto di sollevamento fermo da otto anni. Riqualificazione globale della frazione. Verifica con i dirigenti comunali.

Tutti favorevoli i candidati a Sindaco.

Punto 4: San Donato contesta l’insediamento convenzionato per 30.000 mt quadri adiacente alla ferrovia, terreno alluvionale.

Giglioli favorevole, Fattori, Bagni e Gussetti contrari, il candidato Altini essendo l’area già convenzionata vorrebbe trovare delle modifiche condivise.

Punto 5: Costruzione del ponte ciclo pedonale che collega Molino D’Egola a Ponte a Egola. Questa opera già prevista ferma per mancanza di finanziamenti. Verifica del progetto con i tecnici del comune, entro Luglio ricerca finanziamento ed inizio lavori. Da armonizzare con la viabilità del liceo.

Favorevoli Altini, Giglioli, Bagni e Fattori; il candidato Gussetti favorevole a fare la circonvallazione di Ponte a Egola e se possibile anche il ponte ciclo pedonale che collega Mulino D’Egola a Ponte a Egola.

Punto 6: Acquisto e ristrutturazione a carico del comune di una delle concerie dismesse, con l’obbiettivo di allocare le varie associazioni presenti sul nostro territorio (Rioni, Croce Rossa, Museo della musica, Podistica Il Ponte, Attività giovanili e per incontri dei cittadini). A termine della fase elettorale incontro per la definizione dello stanziamento ed acquisto e verifica con i dirigenti comunali entro Luglio.

Tutti favorevoli i candidati a Sindaco.

Punto 7: Situazione disagiata delle scuole comunali presenti a Ponte a Egola. Incontro con i dirigenti scolastici e sindaco, entro fine Luglio.

Tutti favorevoli i candidati a Sindaco.

Punto 8: Partecipazione diretta di un rappresentante del gruppo dei cittadini con deleghe alla risoluzione delle problematiche sopra esposte. Previsto assessore o referente.

Propensi i candidati Bagni, Fattori, Giglioli. Il candidato Gussetti non favorevole all’assessorato ma ad una soluzione alternativa. Il candidato Altini non favorevole all’assessorato ma ad referente territoriale.