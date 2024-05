San Genesio, Gussetti: "Non c'era niente da inaugurare, pura propaganda della giunta"

Nei giorni scorsi abbiamo assistito presso gli scavi di San Genesio alla inaugurazione del nulla, sostanzialmente solo l’ennesima occasione per mettere in atto una propaganda mediatica, specificamente vietata dalla legge la quale stabilisce che durante una campagna elettorale l’Ente comunale deve astenersi dal promuovere la propria immagine politica e istituzionale che in qualche possa favorire una determinata opzione elettorale.

Pura propaganda elettorale perché in concreto non c’era niente da inaugurare, la volta, un ferro che sovrasta una piccola parte degli scavi era già stata realizzata da anni, tra l’altro il suo costo era andato ben oltre il finanziamento europeo e quindi il Comune ha dovuto aggiungere un bel mucchio di denaro proprio ai finanziamenti ricevuti, risorse che forse poi sono mancate per altre cose di non minore importanza come l’aiuto alla Casa di riposo. Abbiamo inaugurato qualcosa che era lì da anni, un sito costato centinaia di migliaia di euro e mai utilizzato come sarebbe stato opportuno e necessario, e che solo grazie al Covid ha visto una utilità. Un sito archeologico che da anni si trova in uno stato di assoluto degrado e di cui ci si è ricordati solo in campagna elettorale per fare una squallida propaganda.

Non è più ammissibile amministrare in questo modo, utilizzando ingenti risorse pubbliche senza poi metterle a frutto se non come specchietto elettorale. E’ ora di voltare pagina.

Lucio Gussetti, candidato sindaco "Vita Nova - Stil Novo'