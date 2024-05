Avane avrà due sgambatoi, l'inaugurazione in ricordo dei cani Pepe e Zero

Lunedì 3 giugno alle ore 18.00, in via Magolo di Avane, si inaugurano due sgambatoi per i cani, che giungono al termine di un lungo dialogo e confronto fra Comitato di quartiere di Avane, Comune di Empoli e cittadini, iniziato quasi dieci anni fa. I due sgambatoi, rispettivamente di 28x15 e 32x15 metri quadri, sono senza attrezzature: uno rimarrà così, salvo l’installazione di panchine; l’altro invece, verrà attrezzato per atività di agility dog.

Situati lungo via di Magolo, fra la strada e il muro di cinta dell’ex mercato ortofrutticolo, i due appezzamenti di terreno comunale, sono stati recintati e dotati di acqua potabile dal Comune di Empoli e dati poi in concessione gratuita, grazie ad un patto di collaborazione, al Comitato di quartiere di Avane, che ha già realizzato a sue spese, la messa a dimora di sipei di gelsomino, l’installazione di panchine e, a breve, anche quella dell’automazione del cancello che permetterà di fruire dello spazio dalle ore 7.00 alle 23.00 di ogni giorno, in modo gratuito.

“Gli sgambatoi arrivano al termine di un percorso decennale, avviato dal Comitato di Quartiere di Avane - spiega la referente del Comitato, Laura Comanducci – che era nato da una richiesta e un’esigenza più lungimirante: fare un’area verde polifunzionale, dove bambini e anziani, persone con animali e non, potessero socializzare e fare attività in comune. Uno spazio centrale nel quartiere che servisse a riqualificare Avane e dare centralità al rapporto tra persone e animali. Il progetto realizzato è diverso, ma siamo comunque soddisfatti di averlo visto ralizzarsi”.

Questi spazi saranno aperti a tutte le persone che verranno portarvi i propri cani, gratuitamente, ma nel rispetto del regolamento lì affisso, dalle ore 7 alle ore 23 di tutti i giorni. Il Comitato non li gestisce direttamente, ma ha delegato un gruppo di cittadini, anche non facenti parte del Comitato, composto da circa 10 persone, che hanno in comune solo l’amore per gli animali e il fatto di possedere un cane. Il gruppo è aperto all’ingresso di quanti sono interessati a mantenere lo spazio in ordine.

I due sgambatoi nascono con una dedica particolare a due cani che non ce l’hanno fatta a godersi lo spazio. Lo sgambatoio Zero Nesi, in memoria del cane di nome Zero, di Leonardo Nesi, un cittadino di Grassina che viene frequentemente ad Avane e che aveva creduto da subito nel progetto, facendo addirittura una donazione in denaro, che il Comitato spenderà ora per abbellire gli sgambatoi, dove Zero, morto di vecchiaia, non potrà purtroppo correre.

Lo sgambatoio Pepe Heffler, in memoria di “Pepe” di Ivo Heffler e Rosalia Loisi, cane purtroppo morto a seguito di un’aggressione subita da due cani feroci che giravano liberi lungo l’Arno

L’augurio del Comitato è che questi spazi diventino patrimonio comune di tutti i cittadini e che possano essere un passo avanti per rendere sempre più vivibile, accogliente e vitale il quartiere di Avane.

