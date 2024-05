Sindaci toscani per il 2 giugno, Montelupo e Certaldo presenti per l'Empolese

Come ogni anno, ci sarà anche una delegazione di sindaci toscani a Roma per “A difesa della Repubblica. Al servizio del Paese", l'evento per le celebrazioni del 2 Giugno, con la parata che sarà aperta da 300 sindaci provenienti da tutta Italia.

A guidare i primi cittadini, che sfilano alla testa della parata dal 2016 tranne le interruzioni del 2020 e 2021 a causa del Covid, sarà il presidente nazionale Anci. Le sindache presenti saranno 58 mentre saranno 17 gli amministratori under 35 di Anci Giovani.

La pattuglia dei primi cittadini toscani sarà guidata dal sindaco di Montelupo, insieme ai rappresentanti di Reggello, Capolona, Crespina Lorenzana, Certaldo, Montale, Tresana, Collesalvetti, Marliana, Castelfranco di sotto, Scarperia San Piero, Palazzuolo sul Senio.

Il punto di ritrovo per i sindaci sarà, come di consueto, nel piazzale sottostante il Colosseo e da lì, dopo il passaggio e il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, muoveranno verso i Fori Imperiali.

Fonte: Anci Toscana