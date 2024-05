Sorpresi a rubare carburante da mezzi parcheggiati in un cantiere: arrestati

Sorpresi a rubare il carburante da alcuni mezzi da lavoro parcheggiati in un cantiere. Per questo due persone sono state arrestate dai carabinieri di Pisa per furto aggravato. Nello specifico i militari sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, in un cantiere edile sul territorio di competenza. Qui hanno sorpreso due soggetti intenti ad asportare il carburante contenuto nei mezzi da lavoro.

Si tratta di circa 75 litri di gasolio, recuperati e restituiti al legittimo proprietario. I carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto di entrambi: in seguito al rito direttissimo presso il tribunale di Pisa l'arresto è stato convalidato e i due soggetti sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione tre volte alla settimana presso i carabinieri.