Stazione, commercio e sicurezza. Cantarella per San Romano: "Vivere la frazione per combattere il degrado"

“Ci sono aree di San Romano che sono zone franche, diventate inaccessibili, dove quotidianamente i cittadini devono lottare con la paura e l’insicurezza: tutto questo non è accettabile”. Così Michael Cantarella, candidato sindaco di Idee in Comune a Montopoli, interviene sulla frazione più chiacchierata del Comune.

“Sulla lotta al degrado il Comune ha alcuni strumenti a disposizione, e non faccio riferimento solo alle telecamere - ha detto Cantarella -. Penso allo strumento delle cooperative di comunità, che consentirebbe ad alcuni cittadini di prendersi cura di alcune aree della frazione in cui vivono, in una cornice formale e istituzionalizzata. O, ancora, agli incentivi per far aprire più negozi perché un paese vissuto e frequentato è anche un paese più sicuro. Dobbiamo tornare a frequentare i nostri spazi”.

Su questa scia è importante che i lavori per la nuova stazione finiscano il più velocemente possibile. “Noi saremmo intervenuti diversamente sulla stazione - precisa Cantarella - ma ormai quel che resta da fare è cercare di ridurre al minimo i disagi creati dal cantiere. Tra ritardi e continue interruzioni, il timore è che i cittadini dovranno avere ancora molta pazienza. Il rifacimento della stazione, tra l’altro, poteva essere l’occasione anche per risolvere alcune criticità di via Cavour, ma l’amministrazione è stata poco lungimirante in questo”.

Maggiore attenzione alle aree verdi, con una riqualificazione del parco al Villaggio Marconcini e più manutenzione. San Romano è un punto nevralgico per la mobilità tra Comuni limitrofi.

Tuttavia, dice Cantarella, “mancano dei collegamenti ciclopedonali tra la parte alta e quella bassa della frazione in vari punti e servirebbe una nuova viabilità che colleghi l’area artigianale con la zona industriale di Fontanelle”.

Un occhio di riguardo lo merita anche la Toscoromagnola, che attraversa San Romano e l’Angelica. “A San Romano serve una riorganizzazione degli spazi mercatali, adeguando anche il regolamento alla normativa più recente. Mentre all’Angelica è urgente mandare avanti l’iter per l’ampliamento già esistente lungo la Toscoromagnola all’altezza del civico 51”.

