Tenta di rubare bus di linea e con una testata spacca un dente a un militare: arrestato a Pisa

Un 25enne originario della Guinea è stato arrestato a Pisa ieri pomeriggio in zona stazione ferroviaria perché aveva tentato di rubare un bus di linea fermo al capolinea. L'uomo era riuscito, approfittando dell'assenza dell'autista, anche ad avviare il motore prima dell'intervento della polizia. L'uomo, alterato, ha aggredito gli agenti e i militari dell'Esercito presenti per il progetto Strade Sicure. L'arrestato ha anche tirato una testata violenta a un militare, causandogli la frattura di un dente. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 25enne guineano, già gravato da precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente protezione internazionale, dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere.