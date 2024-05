Turista ha un malore sulla Cupola del Duomo, soccorso in quota a Firenze

Soccorso in quota nel primo pomeriggio di oggi, in pieno centro a Firenze. Intorno alle 14.20 i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza del Duomo sulla Cupola del Brunelleschi dove una turista è stata colta da un malore mentre si trovava sulla lanterna.

La squadra, insieme al personale sanitario, ha raggiunto la donna e, dopo una valutazione sanitaria, è stato deciso di effettuare la discesa ordinaria fino alle terrazze per poi completare l'operazione con il montacarichi. Una volta a terra, la turista è stata affidata al personale sanitario.