Vanni replica a Cantarella: "Sulle scuole dichiarazioni prive di fondamento"

"Cantarella è solito sparare con leggerezza dichiarazioni a effetto prive di fondamento, pur di attirare l’attenzione. Lo ha fatto sulla discarica e lo ha fatto dichiarando che il Comune non ha appaltato i lavori del campo sportivo Bianchi. Tutto falso. Ora lo fa sulle scuole" afferma in una nota la candidata sindaca di Montopoli in Val d'Arno per il centrosinistra Linda Vanni, replicando al candidato Michael Cantarella della lista civica Idee in Comune. "Caro Cantarella, affermare che ci siamo limitati solo a chiudere le scuole è un’analisi molto superficiale, nessun sindaco vorrebbe mai chiudere un edificio che eroga un servizio così importante. Abbiamo dovuto farlo a seguito dei controlli eseguiti. Abbiamo infatti portato avanti una minuziosa attività di verifica antisismica e antincendio e, dal 2015, è stata avviata un’azione di controllo e manutenzione su tutti gli edifici scolastici. Verifiche programmate ed eseguite non solo a livello strutturale, ma anche impiantistico, di accessibilità, di efficientamento energetico e termico. Ci siamo posti obiettivi nel breve, medio e lungo periodo, programmando le attività sulla base delle risorse disponibili, cercando e ottenendo contribuzioni pubbliche di vario tipo, regionali, ministeriali ed europee. Tutta l’attività è sempre stata programmata cercando di garantire la continuità scolastica dei nostri ragazzi e ragazze. Parliamo di obiettivi sempre condivisi con il nostro Istituto Comprensivo. Sappiamo che sono passaggi che hanno richiesto sacrifici alla comunità e hanno comportato disagi, ma sono stati fatti per la sicurezza dei nostri bambini e per garantire loro scuole accessibili e accoglienti".

"Per fare un breve elenco non esaustivo delle varie azioni svolte, - prosegue Vanni - ricordiamo la verifica degli impianti a terra e delle centrali termiche di tutte le scuole, con progressiva e programmata sostituzione di buona parte delle caldaie, con la verifica e l’aggiornamento delle varie certificazioni, la verifica dello sfondellamento dei solai e gli interventi di manutenzione dove necessario, la sostituzione di tutti corpi illuminanti con il passaggio ai led, sia per il risparmio energetico sia per il miglioramento dell’illuminazione in tutti gli ambienti scolastici, l’eliminazione delle barriere architettoniche nei plessi ancora deficitari, l’imbiancatura interna di tutte le scuole, la sostituzione dei tendaggi e di parte degli arredi, il rifacimento dei bagni, la verifica e l’intervento di miglioramento sismico di tutta la struttura della scuola primaria ad Angelica, la riorganizzazione degli spazi esterni del comprensivo Galilei, il rifacimento dell’aula magna e di musica, l’efficientamento energetico della palestra e della scuola, nonché il rifacimento degli spogliatoi, l’ampliamento degli spazi didattici per vari laboratori all’interno dello stesso comprensivo. Voglio poi ricordare la presentazione del progetto PNRR per la riqualificazione delle aree esterne a servizio del plesso Galilei, che prevede la completa riqualificazione del percorso di collegamento del plesso al Campo sportivo con un percorso all'interno del parco verde dal resede della scuola con stalli attrezzati per attività fisica all'aperto per attività sportive. Potrei andare avanti con le attrezzature ludiche per le quali siamo stati ammessi in graduatoria per il finanziamento. L'elenco potrebbe continuare, sono opere e interventi tracciabili e documentati".

E ancora, Vanni afferma: "Abbiamo sempre ribadito l’impegno a mantenere nella frazione la scuola primaria di Marti, su cui sono stati eseguiti molti interventi, dall’efficientemeto energetico a livello impiantistico con sostituzione della centrale termica ad alte prestazioni, alla sostituzione degli infissi con modelli ad alta prestazione energetica, fino alla sostituzione delle luci con i led e alla realizzazione dell’impianto antincendio. Con il prossimo completamento dell'intervento di adeguamento sismico, l'immobile sarà completamente sicuro e avrà più spazi per il refettorio, una palestra servita da ampie aree funzionali alle attività sportive, che permetterà di attivare anche progetti per una scuola che risponda alle esigenze di tutta la collettività, oltre a donare a Marti un edificio strategico in caso di eventi e calamità nell'ambito del piano di protezione civile comunale. Sempre in merito alle scuole, la ricerca di spazi privati nei locali della ex scuola superiore di Montopoli era già stata valutata lo scorso luglio, anche con la collaborazione del tecnico del privato ma, già dall'istruttoria fatta per l'eventuale trasferimento delle quattro classi della scuola primaria di Capanne, sono emersi costi troppo alti per gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza, a fronte di una scuola pubblica disponibile, con spazi adeguati e adattabili. Quindi non sarebbe affatto una soluzione semplice e immediata come descrive Cantarella".

"Visto che le sue dichiarazioni denigrano le competenze tecniche dei nostri uffici, - conclude la candidata Linda Vanni - voglio anche informarlo che il Comune è stato ammesso al Finanziamento di € 1.000.000,00 per la riqualificazione del percorso storico Sottofossi Est e per la messa in sicurezza del versante, per il quale abbiamo approvato la progettazione definitiva e a breve approveremo il progetto esecutivo, avviando la gara di affidamento. Si può fare sempre di più e meglio, ma siamo molto orgogliosi di questo lavoro e sappiamo di aver dato alla comunità scuole accessibili, sicure e sostenibili. Ciò che dimostra Cantarella è una mancanza totale di conoscenza, di approfondimento, di competenza amministrativa e anche di amore per la verità, tutti requisiti fondamentali per chi si candida a sindaco".

Fonte: Ufficio stampa