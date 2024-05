Volterra Civica: "Chiude la piscina, abbandonata dal sindaco. Che fine farà il personale?"

"Con oggi, 31 maggio, la Piscina comunale chiuderà i battenti, e noi non sappiamo quando riaprirà, e non abbiamo nessuna notizia su di un ipotetico bando" scrivono dalla coalizione Volterra Civica, rappresentata dai consiglieri comunali Rossella Cambi, Paolo Moschi e Massimo Fidi, secondo i quali si tratta di una "Struttura abbandonata dal sindaco, che non ha predisposto nemmeno il bando". Quindi domandano: "Che fine per il personale?".

"Così Volterra rimarrà orfana di un servizio importantissimo per la cittadinanza - commentano da Volterra Civica -, e per la fondamentale attività sociale e sportiva che questa struttura garantiva, oltre alla perdita dei posti di lavoro del personale addetto. Qui c'erano attività di nuoto, numerosi corsi d'acqua, corsi di terra, sala pesi e tanto altro. Importanti anche per le riabilitazioni. E adesso? Il Santi lascia questo problema a chi verrà. Lasciando anche una parte di degrado".

"Siamo solidali con il personale dipendente, che non dovrà essere dimenticato - concludono Cambi, Fidi e Moschi -. Sicuramente adesso servirà controllare scrupolosamente se sono stati rispettati gli accordi e i contratti sottoscritti nel vecchio bando, accordi dei quali è sotto gli occhi di tutti, poco è stato rispettato, nel totale disinteresse dell'amministrazione. E si dovrà procedere in tempi rapidissimi ad un nuovo bando, ben studiato, che possa garantire almeno a settembre una riapertura".

Fonte: Coalizione Volterra Civica