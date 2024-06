Denis Verdini lascia il carcere: ai domiciliari per 7 mesi

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a Denis Verdini la detenzione domiciliare per 7 mesi, per motivi di salute. Prima di accusare i problemi di salute, l’ex senatore di Ala era detenuto nel carcere di Sollicciano dopo la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino. Poi per le condizioni in peggioramento era stato spostato al carcere don Bosco di Pisa che ha un centro clinico.

L’avvocato difensore aveva fatto istanza per l'incompatibilità dello stato di salute dell'ex banchiere risultando incompatibili con la detenzione in carcere. Il 30 maggio si era tenuta l’udienza al tribunale di sorveglianza.