Successo per il corso Blsd di Fratres Montecalvoli

Ben quarantuno sono stati coloro che hanno aderito e partecipato al corso gratuito, organizzato dai Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli, per imparare l'utilizzo del Defibrillatore. Il corso BLSD, ovvero supporto di base alla vita e defibrillazione, è stato effettuato da formatori della Misericordia di Montecalvoli i quali hanno spiegato, insegnato e fatto vedere nella pratica le manovre di rianimazione di base e le modalità di utilizzo del Defibrillatore semiautomatico DAE per salvare la vita di una persona in arresto cardiaco. I Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli vogliono ringraziare prima di tutto i 41 partecipanti al corso, la Misericordia di Montecalvoli, il Circolo la Perla ed il Circolo Acli di Montecalvoli per aver messo a disposizione i locali ed infine la fondamentale presenza delle due formatrici Alessia Coppola e Mara Montagnani alle quali va un riconoscimento speciale per la buona riuscita di questa importante iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa