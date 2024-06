Spaccio, un arresto e due denunce in Valdinievole

Detenzione e spaccio di droga, un arresto e due denunce tra Montecatini Terme e Prato. I carabinieri hanno preso di mira alcuni cittadini domiciliati a Montecatini ma di origini straniere, i quali agivano su tutto il territorio della provincia. Hanno perquisito alcuni soggetti e trovato e sequestrano 1,6 chili di hashish suddiviso in panetti per la vendita, materiale per il confezionamento e oltre 1,600 euro in contanti. L'arrestato, di origini marocchine, è in carcere a Prato.