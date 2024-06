Cuori in Comune, due defibrillatori a San Casciano con le Misericordie

Due nuovi apparecchi salvavita arricchiscono la rete dei defibrillatori installati nelle frazioni del territorio grazie al progetto “Cuori in Comune”, nato dalla collaborazione tra il Comune, la Festa del Volontariato sancascianese e l’Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano e la Misericordia di Mercatale Val di Pesa. I dispositivi Dae sono stati installati nell’area del Gentilino, nel capoluogo, e a Montefiridolfi. In quest’ultimo caso all’acquisto del defibrillatore ha contribuito la Misericordia di Mercatale. La presentazione dell’iniziativa si è rivolta alle famiglie residenti che, in caso di emergenza, potranno utilizzare gli apparecchi, posizionati all’interno di teche dotate di allarme, seguendo le istruzioni necessarie, esposte e descritte nei cartelli sottostanti.

Il progetto di comunità “Cuori in Comune” è una rete salvavita, costituita al momento da 11 defibrillatori installati nel capoluogo e in varie frazioni del territorio, che preserva e tutela la vita stessa di un’intera comunità. L’iniziativa ha messo insieme energie e obiettivi per potenziare la sicurezza e la salute dei cittadini e si è realizzata con la dotazione di un nutrito numero di apparecchi Dae (acronimo che indica Defibrillatore Automatico Esterno) in alcuni degli spazi pubblici di grande passaggio e frequentazione di diverse località del territorio comunale.

Oltre che dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, l’iniziativa è stata presenziata dai volontari della Misericordia di San Casciano e dai volontari della Misericordia Mercatale che hanno sottolineato l’importanza di frequentare uno specifico corso di formazione finalizzato ad abilitare all’utilizzo del Dae, importante strumento di prevenzione che riduce i tempi di intervento. I dispositivi si trovano nello specifico in via Ilaria Alpi al Gentilino, dove peraltro nel 2017 venne inaugurato il primo defibrillatore del territorio comunale, e in piazza Montefiridolfi a Montefiridolfi.

Per istruire sull’utilizzo dei defibrillatori le Misericordie di San Casciano e di Mercatale organizzano periodicamente cicli di corsi Blsd aperti a tutti abilitanti all’uso del Dae. Per avere maggiori informazioni sulle attività dei corsi occorre contattare la Misericordia di San Casciano e di Mercatale.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino