Fucecchio, presentata la lista dei candidati Lega a sostegno di Picchianti

Presentata la lista dei candidati della Lega Salvini Premier che l'8 ed il 9 giugno prossimi correrà alle Elezioni Comunali di Fucecchio (Fi), con lo scopo di eleggere alcuni Consiglieri Comunali ed a sostegno della candidatura a Sindaco per la coalizione di Centrodestra di cui il Carroccio fa parte, di Vittorio Picchianti. In una nota della Segreteria della Lega di Fucecchio si precisa che a parte il Capolista Marco Cordone, politico stimato e considerato per la sua serietà e continuità di azione dato che in questi 5 anni di consigliatura è stato uno dei Consiglieri più presenti in assoluto ed in ogni caso, il più presente tra tutti i Consiglieri di opposizione, una vera e propria garanzia istituzionale, sempre in prima fila anche come figlio di una vittima della criminalità, sui temi della Tutela dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza dei cittadini (sua la proposta di impiegare un contingente di militari dell'Operazione Strade Sicure con funzioni di agenti di polizia nelle zone collinari delle Cerbaie), temi che sono legati a doppio filo alla certezza ed effettività della pena, il grosso dei candidati è rappresentato da tutte quelle persone che dopo le Amministrative del 2019 hanno seguito i problemi del territorio, anche organizzando tutti i mercoledì dell'anno il classico "banchino" al mercato in piazza XX Settembre, uomini e donne che per Fucecchio ci sentono veramente.

Ecco la lista Lega Fucecchio per le elezioni comunali.

Marco Cordone: Capolista; Consigliere Comunale uscente e Consigliere Nazionale ANCI; figlio di una vittima della criminalità.

Elisa Gini: rappresentante del Movimento Giovanile della Lega; appassionata di politica.

Stefano Cartocci: attento conoscitore dei problemi del territorio; lavora per una grande griffe della moda.

Andrea Frino: guardia giurata; esperto di sicurezza.

Manuel Auseretti: meccanico e preparatore auto; sportivo praticante.

Marco Vinicio Bonaccorsi: esperto del settore conciario.

Eduardo Lambiase: Commerciante e disabile; si occupa dei problemi della disabilità.

Gianmarco Porciani: Consigliere Comunale uscente; installatore di piscine.

Giovanni Galoppo: esperto di protezione civile.

Paolo Paghi: esperto di sicurezza sul lavoro, soprattutto nel settore conciario.

Pietro Salvaggio: pensionato.

Ilaria Gradassi: collaboratrice scolastica.

Antonella Canale: collaboratrice familiare e assistente domestica.

Silvia Maggi: collaboratrice familiare.

Francesca Chiaravalloti: pensionata; già Consigliere Comunale.

Concludendo, come Segreteria locale del Carroccio, con i nostri candidati sosteniamo a pieno titolo la Candidatura di Susanna Ceccardi al Parlamento Europeo, una combattente nata che si sta impegnando e si impegnerà contro l'obbligo delle auto elettriche e delle case Green, imposte da Bruxelles.

