Inizia la campagna di tesseramento ANED Empolese Valdelsa 2024. Come ogni anno per il rinnovo potete contattarci a questo indirizzo email, sul gruppo whatsapp Comunicazione ANED o telefonando al 3703316487 (Nadia) per fissare un appuntamento. La sezione è aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa