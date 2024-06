San Miniato Basso compie 100 anni, festa e corteo nella frazione

Sono i bambini, il presente e il futuro della città, a dare il via ufficiale ai festeggiamenti per i 100 anni di San Miniato Basso.

Era il 9 giugno 1924 quando l’amministrazione comunale di San Miniato decretò la nascita di una frazione unica, nella pianura a valle della storica città, unendo le località del Pinocchio, Casenuove e Ontraino. Da allora è cresciuta diventando una cittadina vivace e ricca di tradizione e umanità che ora festeggia se stessa partendo dai suoi studenti.

Una crescita che è stata raccontata, per l’occasione dalla regista e autrice Elisabetta Catalanotto in un video emozionante, montato da Guglielmo Meucci, che ha coinvolto tanti cittadini.

Giovedì 6 giugno sarà la festa dei bambini e di tutti grazie all’iniziativa promossa dal Comitato “Dal Pinocchio a San Miniato Basso: 100 anni di storia” insieme all’Istituto scolastico Sacchetti, alla parrocchia e a tante associazioni del territorio e singoli volontari.

Sarà una grande festa con un corteo dei bambini per le strade del paese, i giochi di un tempo, la mostra dei drappi del palio, l’esposizione dei lavori dei ragazzi e anche uno speciale annullo filatelico.

Negli ultimi mesi di questo anno scolastico, le scuole di tutti gli ordini si sono dedicate allo studio della storia di San Miniato Basso attraverso tradizioni, racconti e il recupero della memoria.

I bambini delle materne e delle elementari, hanno unito la loro fantasia e l’impegno in un progetto di continuità tra piccini e più grandi.

Tre classi dell’infanzia insieme agli studenti della scuola primaria Don Milani si sono concentrati sul Palio di San Miniato Basso, una tradizione ancora ben presente nella memoria dei loro genitori e nonni. Le altre tre classi della materna insieme agli studenti della primaria Dante Alighieri si sono dedicati invece al Carnevale di San Miniato Basso e alle sue maschere. Tutti si sono prodigati in laboratori a tema, hanno incontrato dei nonni che hanno spiegato loro i giochi di un tempo per poi provare a riprodurli con le loro mani. Alcune nonne hanno insegnato ai ragazzi le conte e filastrocche che gli studenti più grandi hanno trascritto e i piccoli hanno illustrato pubblicandoli all’interno di un piccolo libro. Il tutto è stato possibile grazie al grande impegno e passione delle insegnanti dei vari plessi scolastici, sia di oggi che le docenti ormai in pensione le quali son tornate tra i banchi per dare una mano per l’ottima riuscita di questa iniziativa.

Nella sfilata in partenza alle 17 di giovedì dalla scuola dell’infanzia, i bambini indosseranno maschere, vestiti e accessori che ricordano proprio il Carnevale e il Palio.

Accompagnati dai docenti e dai genitori, si fermeranno in piazzale della Pace per leggere la lapide commemorativa del 1924 che si trova su un palazzo nel quadrivio del ponte da cui la frazione è nata.

Poi il corteo proseguirà fino allo spazio verde tra la Misericordia e la parrocchia dove gli studenti metteranno in mostra le loro opere e chi vorrà potrà portarle a casa come ricordo dell’evento; le offerte raccolte andranno a sostenere i progetti educativi delle scuole della zona.

I ragazzi potranno partecipare anche a un laboratorio di cartapesta con i volontari del Carnevale di San Miniato Basso che porterà in mostra anche alcuni carri. Gli studenti delle scuole medie invece saranno coinvolti in giochi che si ispirano a quelli del Palio.

All’esterno alla Misericordia ci sarà lo speciale annullo filatelico. Una cartolina postale raffigurante l’incrocio del pinocchio nel 1924 e nel 2024, sarà “annullata” da Poste Italiane, mentre all’interno dei locali saranno esposti i drappi del Palio di San Miniato Basso. Poi merenda per tutti negli spazi esterni della parrocchia dei Santi Stefano e Martino anche lei in festa per i 100 anni dall’elevazione a propositura.

Alla festa del 6 giugno ha garantito la presenza il Vescovo Mons. Giovanni Paccosi.

L’iniziativa di giovedì è organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato promotore e l’Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato basso, con l’indispensabile supporto della parrocchia dei Santi Stefano e Martino a San Miniato Basso, del Carnevale dei Bambini, del Circolo Arci – Casa Culturale; ha ottenuto il sostegno di Unicoop Firenze, Supermercati Pam, Savitar tartufi San Miniato basso, Navigalibero tipografia digitale San Miniato basso, Assicurazioni Generali - agenzia di Santa Croce sull’Arno.

Le attività del Comitato “Dal Pinocchio a San Miniato Basso, 100 anni di storia” proseguiranno nel corso dell’anno. Tra le iniziative in programma, il restauro della lapide posta sul crocevia Tosco Romagnola – Viale Marconi – Via Aldo Moro; la realizzazione di una bacheca informativa e la sua installazione sul piazzale della Pace; la pubblicazione di un volume sui 100 anni di San Miniato basso; una festa popolare; una celebrazione religiosa per ricordare l’elevazione a propositura della chiesa dei Santi Martino e Stefano. Tutto questo sarà possibile con il sostegno del Comune di San Miniato, della Fondazione Cassa Risparmio San Miniato, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato, Consorzio Artigiano Sanminiatese.

Fonte: Comitato 100 anni San Miniato Basso