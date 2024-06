Un palco in biblioteca, un'estate da 30 eventi alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino

La notte bianca per cominciare. E poi il teatro di Maria Cassi, Ciro Masella, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni. I nuovi romanzi di Marco Cassardo e Giulia Tellini. Il violino di Lucio Fabbri, i concerti da camera del Maggio Musicale Fiorentino e della Scuola di Musica Bruno Bartoletti. La performance “Seguendo Euridice” nella tomba etrusca della Montagnola e il primo evento del progetto di arte pubblica partecipata tra le comunità cinese e italiana “La Cerimonia del fiore di fuoco”.

Ospiti e spettacoli dal ricco cartellone di “Un palco in biblioteca”, rassegna estiva della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze): oltre trenta appuntamenti di teatro, musica, spettacoli per bambini, incontri letterari e tanto altro, a giugno e luglio nel meraviglioso cortile dell’ex Manifattura Ginori, sede della Biblioteca. Il fil rouge è la letteratura, approcciata ora con rigore, ora con creatività e fantasia. Non mancheranno spettacoli legati alla Liberazione - nella ricorrenza dell’80esimo anniversario - al bullismo, alle migrazioni, alla guerra, alla memoria collettiva: uno sguardo sospeso tra presente e recente passato, attraverso la sensibilità degli artisti.

Anteprima mercoledì 5 giugno con la world music e le danze dei Trinadamás, formazione che espande i confini del globo a partire dal suo cuore etnico a brani mistici e sognanti, incontrando i ritmi dell'America Latina e non solo.

“Un palco in biblioteca” prenderà il via con la Notte Bianca: dal pomeriggio di sabato 8 alla mattina di domenica 9 giugno, venti ore filate di animazioni, laboratori, letture, giochi e spettacoli. Programma completo su www.bibliosestoragazzi.it/nottebianca2024, dove sono aperte anche le iscrizioni alle iniziative a numero chiuso, riservate soprattutto a bambini e ragazzi.

Per il teatro, spiccano “Un’opera da quattro soldi”, omaggio a John Gay e Bertolt Brecht (3 luglio), lo spettacolo site specific “Seguendo Euridice” (11 luglio al Tumulo etrusco della Montagnola), la spassosa coppia Maria Cassi e Leonardo Brizzi in “La solita zuppa” (25 luglio). Da Pratolini, “Le ragazze di San Frediano” con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino (23 luglio), i primi 100 anni della Pignone de “La bella fabbrica”, il toccante “Un ombrello rosa a Kabul” (14 luglio, tratto da una storia vera), le memorie migranti de “Lammerica” (18 luglio), le storie di bullismo affrontate dai giovanissimi interpreti di “D.N.A.” (17 luglio). Due gli spettacoli dedicati alla Resistenza, “Eppure era bella la sera” (8 luglio) e “Noi ritorneremo!” (25 luglio). E ancora, tra musica e teatro “Sea You Soon” (13 giugno) e “La cameriera di Puccini” (19 giugno); la boccaccesca “Istoriette amorosa” (12 luglio), “Moby Dick. La caduta del cielo” (28 giugno), “Gilda” (4 luglio), “Il malato immaginario” (15 e 16 luglio).

Bartolomea, Giletta, Ghismonda, Filippa, Griselda: le figure femminili del Decameron al centro del saggio “Dentro a' dilicati petti” che la scrittrice Giulia Tellini presenterà il 12 luglio.

Quasi due eroi omerici invece i protagonisti del romanzo “Eravamo immortali” che l’autore, Marco Cassardo, presenterà il 13 luglio (in collaborazione con La Nottola di Minerva).

Concerti al via l’11 giugno con l’ensemble di fiati del Conservatorio Luigi Cherubini: da Beethoven a Berio. Il 22 luglio, il duo Kōdo, composto da violino e fisarmonica, spazierà tra tanghi e musiche da film, mentre le più amate arie d’opera aleggeranno il 27 giugno, insieme agli artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. De Andrè, Vecchioni, Finardi: solo alcuni big della canzone d’autore a cui Lucio Fabbri ha prestato il suo violino (19 luglio).

“Corte in Live” è invece la serata under 30 all’insegna della musica e dell’arte che il 17 luglio porterà sul palco il collettivo it-pop V2R e il cantautore Johnson Mella (prenotazione obbligatoria su coopfi.info/under30). In occasione del gemellaggio tra la Biblioteca Ragionieri e la Biblioteca Xin Lan della città cinese di Rui’an, il 26 giugno, in programma la “Cerimonia del fiore di fuoco”, progetto di arte pubblica partecipata tra le comunità cinese e italiana.

Tre gli appuntamenti dedicati ai bambini: il 21 giugno “La stagione dei fiori”, piccola Bohème per grandi sognatori, gioco e racconto ispirati all’opera pucciniana; il primo luglio “Il potere delle favole”, lettura teatralizzata di fiabe antiche e moderne; il 24 luglio la fiaba “Il gatto con gli stivali” in versione… rock.

Info e aggiornamenti sul sito www.bibliosesto.it. Prenotazioni online su bit.ly/palco2024 o telefonicamente al numero 055.4496851.