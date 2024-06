Tragedia a Campo di Marte: minicar contro moto, muore 29enne

Drammatico incidente a Firenze in zona Campo di Marte. Un uomo di ventinove anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua auto e una minicar. Il fatto è avvenuto alle 22 di lunedì 3 giugno in largo Gennarelli, all'incrocio con via Campo d'Arrigo.

Ignote ancora le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per il 29enne non c'è stato niente da fare. Coinvolta anche una minicar guidata da un minorenni. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale.