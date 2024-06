Eye Toscana, giovanissimi imprenditori si sfidano per l'idea più innovativa

Nove aspiranti team di giovani imprenditori provenienti dalle zone di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia e dal Mugello si sfidano a suon di idee imprenditoriali innovative, concrete e etiche per aggiudicarsi il primo Trofeo EYE Toscana. Presenteranno i loro business plan di fronte a una giuria di esperti riuniti nella Sala Pegaso della presidenza della Regione Toscana (piazza Duomo 10, Firenze) domani, mercoledì 5 giugno, a partire dalle 10. Quella giudicata migliore otterrà il trofeo regionale e il premio di 1.000 euro offerto dalla società benefit Coleliwork.

Alla premiazione sarà presente il presidente della Regione Toscana.

I futuri imprenditori che si sfidano nel contest sono tutti ragazzi di 16-17 anni: alcuni di loro hanno vinto i Trofei EYE 2024 delle rispettive zone di competenza. Gli altri hanno ottenuto una menzione speciale nei contest della loro area e poi sono stati giudicati più meritevoli rispetto ai loro omologhi delle altre province fino ad approdare alla finalissima.

Tutti questi giovani, studenti delle scuole superiori, hanno partecipato al percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab, che permette loro di scoprire il mondo dell’imprenditoria e dell’etica del lavoro. Hanno poi ideato un proprio progetto imprenditoriale e partecipato a un contest di fronte a una giuria di esperti ottenendo un giudizio molto positivo per la concretezza delle proprie proposte, ma anche l’originalità e i valori etici rappresentati.

Dal 2023 Regione Toscana con il progetto Giovanisì, Anci, Artes Lab e giovani imprenditori toscani di Confindustria, CNA e Confartigianato hanno siglato il protocollo di intesa per diffondere il modello di educazione all’innovazione imprenditoriale etica giovanile di EYE in tutta la Toscana.

Le idee in gara, gli autori e le scuole/città di provenienza

- ORTO AUTOMATICO orto domestico per coltivare prodotti homemade genuini di Rachele Conti, Erika Nuti, Stefano Pomposi, Gabriele Pratola, Alessandro Villani. Sono studenti degli istituti superiori Fedi Fermi e Liceo Forteguerri di Pistoia

- ANIMA.LE servizio di sepoltura e servizio di accompagnamento per salutare il proprio amico a quattro zampe in un contesto bello e naturale in pieno rispetto dell’ecologia di Tommaso Anzà, Adriano Lattanzi, Erika Piccirillo,Kelen Pollacci, Lio Wei (istituti superiori Datini e Dagomari di Prato)

- HEAT Appendiabiti riscaldabile di Matteo Bigazzi, Matteo Carnevali, Alessandro Cecconi, Niccolò Ghezzi, Thomas Moretti (studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Arezzo)

- BUDDYDRONE Servizio di consegna via drone in aree remote e inaccessibili di Dario Baroni, Carlvin Andrei Carino, Zahra Hakimi, Samuele Trigona e Roxelle Villanueva (Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo)

- ORENTUIN App per ottimizzare le esperienze dei viaggiatori di Flavio Ciaschi,Arianna Francioni, Marcantonio Nencioni, Vittorio Sabatini e Sofia Ventura (Istituti superiori Russell Newton di Scandicci e Santa Maria degli Angeli di Firenze)

- SCHOOL BOOKER App per libri digitali di Siria Berti, Sara Cangioloni, Giovanni Colucci, Chiara Liboni e Andra Ungureanu (Istituti Brunelleschi e Gramsci-Keynes di Prato)

- KINDNESS App che stimola la diffusione della gentilezza di Alessandro Balsamo, Giada Romano, Edoardo Laganà, Emilia colombari e Blerta Krasniqi (istituti superiori Elsa Morante di Firenze e Russell Newton di Scandicci)

- GARDINUM App che ti insegna a prenderti cura delle piante giocando di Claudio Marco Basaglia, Benedetta Barzagli, Alessandra Buonaiuti, Sergio Massoni, Niccolò Tomberli (Convitto Cicognini e Istituto Datini di Prato).

La giuria che valuterà le idee è composta da Simone Gualandi, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Nazionale e Toscana, Stefano Luccisano, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana, Giancarlo Mannini, Presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana, Filippo Maria Dolfi, Cofounder di Fakebusters e rappresentante degli AlumnEYE, Matteo Forconi, Avvocato titolare dello Studio Legale Forconi e Vicepresidente di Artes Lab APS, Pietro Bardazzi, Presidente di Coleliwork, Luca Taddei, Direttore di EYE.

Il progetto di imprenditoria etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab APS da 13 anni consente ai ragazzi delle superiori di imparare le basi per sviluppare una propria idea imprenditoriale di successo. Numerose delle proposte presentate negli anni, sono state poi sviluppate e hanno dato vita a veri e propri successi diventati fiorenti realtà. Negli anni EYE è stato esportato, grazie a un progetto europeo, anche in altri 8 Paesi.

Il progetto EYE è realizzato, nelle varie zone di competenza, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Confindustria Toscana Centro e Costa, Comune di Arezzo, Comune di Prato, Fondazione CR Prato, CNA Toscana Centro, Comune di Borgo San Lorenzo, Banco Fiorentino.

In Toscana partecipano ad oggi le scuole superiori Itis Galileo Galilei e Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, il Liceo Classico “Santa Maria degli Angeli” e l’Istituto Elsa Morante di Firenze, il Russell Newton di Scandicci, l’Istituto “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo, l’ITTS Fedi-Fermi e il Liceo “Niccolò Forteguerri” di Pistoia, il Convitto Nazionale Cicognini, gli istituti Dagomari, Datini, Carlo Livi con il Liceo artistico Umberto Brunelleschi e l’Istituto Gramsci-Keynes di Prato.

Il progetto crescerà ancora nel 2024/2025 nel senese con l’adesione dei Licei Poliziani di Montepulciano e dell’Istituto Superiore Valdichiana grazie al contributo del Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano.

