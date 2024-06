Furgone incendiato a Castelfiorentino, nessun ferito

Furgone incendiato a Castelfiorentino nella notte. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino e di Empoli, sono intervenuti alle ore 21:30 in via Bernardino Ciurini, per un incendio di un furgone che si trovava parcheggiato sulla pubblica via.

I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento del furgone completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto richiesto il supporto dell’autobotte giunta dal distaccamento di Empoli. Non ci sono persone coinvolte.