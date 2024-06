Il cantiere "Faremo Foresta" arriva nella zona industriale di Comeana

Una barriera di fotinia a costeggiare il parcheggio di via Lombarda, nella zona industriale di Comeana. E poi, nella stessa area, tra via Lombarda e via Guido Rossa, insieme alla siepe una decina di piante, aceri, frassini e altre specie arboree: è il nuovo cantiere di “Faremo Foresta”, il progetto partito nel febbraio scorso con la piantumazione di 81 alberi alla Pista Rossa di Seano, primo step del percorso di forestazione urbana intrapreso dal Comune di Carmignano, costato 580 mila euro, e finanziato per l’80% dalla Regione Toscana, che si concluderà a luglio e a regime vedrà la messa a dimora in 11 zone del territorio di 3.308 piante, fra alberi d’alto fusto e siepi.

I lavori in corso a Comeana, con l’asfalto che lascia il posto alle piante, sono solo l’ultimo intervento di questo progetto di mitigazione ambientale, fortemente voluto dal sindaco Edoardo Prestanti, dove niente è stato lasciato al caso e dove gli alberi sono stati selezionati in base alle caratteristiche delle zone nelle quali si è deciso di intervenire.

«Un progetto e un programma di forestazione attentamente studiato – dice il vice sindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi –, a cui teniamo molto, che tra l’altro si accompagna agli orti di comunità che abbiamo realizzato a Seano. La creazione di zone alberate serve a determinare le condizioni per la riduzione degli elementi inquinanti. I benefici del programma sono evidenti e di per sé definiscono la bontà del progetto di “Faremo Foresta”».

Fonte: Ufficio Stampa