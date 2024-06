Incidente mortale a Rosignano, presto l'autopsia sull'autista che ha travolto le auto al casello

Nei prossimi giorni verrà dato l’incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sul corpo del 61enne tedesco che era alla guida dell'auto che domenica scorsa al casello autostradale di Rosignano ha causato l'incidente in cui è rimasto vittima insieme alla moglie 68enne e a un 21enne fiorentino che si trovava su una delle auto in coda alla barriera.

Come da prassi, è stato aperto dalla procura di Livorno - a carico di ignoti - un fascicolo per omicidio colposo plurimo.