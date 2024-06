Al via i lavori per la nuova scuola media di Altopascio: è partito ufficialmente il cantiere

Una notizia attesa da tempo, che finalmente diventa realtà: sono stati avviati ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova scuola media di Altopascio, in via San Francesco d’Assisi. Questo progetto rappresenta un passo significativo per l’intera comunità di Altopascio, con un investimento di oltre 7 milioni di euro, finanziato grazie ai fondi del Pnrr ottenuti dall’amministrazione D’Ambrosio.

La ditta Legnotek, vincitrice dell’appalto insieme a una rete temporanea d’impresa, è stata incaricata della realizzazione di questa struttura all'avanguardia, che permetterà a circa 450 studenti di studiare in ambienti moderni, esteticamente piacevoli, sostenibili dal punto di vista ambientale e completamente accessibili. L’edificio è progettato per ospitare tutte e cinque le sezioni della scuola, rispetto all’attuale struttura che dispone di spazi solo per quattro sezioni, costringendo la quinta a trovare accoglienza in altra sede. La nuova scuola sarà dotata di aule moderne, belle da vedere e da vivere, laboratori, spazi polivalenti disposti attorno a una grande agorà.

Il cantiere è ufficialmente partito e i lavori sono quindi adesso in corso, confermando così l’impegno dell’amministrazione D’Ambrosio per la scuola e per garantire a ogni studente e al personale docente e non docente le migliori condizioni possibili per il proprio percorso formativo e lavorativo.