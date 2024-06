Calunniò Patrick Lumumba, confermata a Firenze la condanna per Amanda Knox

Confermata la condanna a tre anni per Amanda Knox. La statunitense, che comunque ha già scontato la pena, è stata condannata per avere calunniato Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher. In quel caso lo coinvolse nel delitto per il quale è stato poi prosciolto essendo risultato completamente estraneo. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Firenze.

Knox ha assistito alla lettura della sentenza con accanto il marito e i suoi difensori. La condanna per calunnia era diventata definitiva ma poi la Cassazione ha disposto un nuovo esame delle accuse dopo che la Corte europea ha riconosciuto la violazione del diritto di difesa.