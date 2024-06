Cena a La Serra per la chiusura della campagna elettorale di Simone Giglioli

Venerdì 7 giugno la campagna elettorale di Simone Giglioli, sindaco uscente candidato per la coalizione di centrosinistra, si chiuderà con un cena (ore 20.30) nel padiglione delle feste a La Serra. Un'occasione per stare insieme e parlare del futuro del Comune, insieme ai candidati del Partito Democratico e della lista Noi per San Miniato. Si raccomanda la prenotazione: 338 6805604 oppure via Whatsapp 334 2768179.

Fonte: Comitato Simone Giglioli Sindaco