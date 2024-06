Elezioni Montespertoli, oltre 10mila cittadini chiamati al voto

Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le votazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.

AVENTI DIRITTO AL VOTO

Per le elezioni Europee nel Comune di Montespertoli sono chiamati alle urne 10.650 elettori, di cui 5.289 uomini e 5.361 donne, distribuiti su 13 sezioni elettorali.

Per le amministrative, invece, sono chiamati al voto 10.815 elettori, di cui 5.363 uomini e 5.452 donne, sempre distribuiti su 13 sezioni elettorali. La differenza del corpo elettorale tra Europee e Comunali è determinata dai residenti all'estero in Paese UE, che figurano nelle liste elettorali comunali in quanto aventi cittadinanza italiana ma diritto di voto nel paese di residenza.

Voteranno per la prima volta 61 neomaggiorenni: 25 maschi e 36 femmine.

COME SI VOTA ALLE EUROPEE

L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore rosa. È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze, scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome nelle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene il contrassegno della lista votata, (cognome e nome nel caso ci siano candidati omonimi). Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Se si esprimono due o tre preferenze di stesso genere, la seconda e la terza verranno annullate e sarà considerata valida ai fini del voto soltanto la prima. Quindi:

- se si danno due preferenze, il candidato deve scegliere un uomo e una donna;

- se si danno tre preferenze, il candidato deve scegliere due uomini e una donna oppure due donne e un uomo.

COME SI VOTA ALLE COMUNALI

L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore blu. L’elettore ha più opzioni: può tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco (il voto viene attribuito anche alla lista collegata); può tracciare un segno solo sulla lista collegata al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata (anche in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista); può esprimere una preferenza scrivendo il cognome di un candidato a consigliere comunale (cognome e nome nel caso ci siano candidati omonimi) sulla riga o sulle righe sotto al contrassegno della lista prescelta oppure due preferenze per altrettanti candidati a consigliere, purché i candidati indicati siano di sesso diversi e appartenenti alla stessa lista (in questo caso si esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato a sindaco collegato a quella lista).

DOCUMENTI NECESSARI

Si ricorda di presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e di tessera elettorale, verificando su quest’ultima di avere ancora spazi disponibili per la timbratura. Qualora non ve ne siano o si sia smarrita la tessera elettorale, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall'Ufficio Elettorale Comunale, che è aperto:

- venerdì 7 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- sabato 8 giugno dalle ore 8:00 alle ore 23:00

- domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00

SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE: piazza del Popolo, 34

AGEVOLAZIONI PER DISABILI E MALATI

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto e/o non deambulanti possono provvedervi con l’aiuto di un accompagnatore di loro scelta purché elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente, può essere consentito dal Presidente del Seggio.

Quando sia necessario un certificato medico, questo verrà rilasciato dai medici incaricati dalla AUSL Toscana Centro, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

I certificati medici potranno essere rilasciati presso la Casa della Salute di Montespertoli Via Matteotti 20 nel giorno di venerdì 7 giugno 2022 dalle 11.00 alle 12.00. I cittadini possono rivolgersi a qualunque sede della zona di Empoli Valdarno Inferiore, indipendentemente dal comune di residenza, secondo il calendario consultabile sul sito web dell'ente: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Novita/Notizie/Calendario-ambulatori-per-il-rilascio-delle-certificazioni-agli-elettori-fisicamente-impediti

SCRUTINIO

Lo scrutinio inizierà alle 23 di domenica 9 giugno, alla chiusura dei seggi, per le Elezioni Europee. Per quanto riguarda le Elezioni Comunali, lo scrutinio si svolgerà a partire dalle ore 14 di lunedì 10 giugno. Ulteriori informazioni sullo svolgimento delle elezioni sono reperibili sulla home page del sito web del Comune di Montespertoli nell’apposita sezione “Elezioni”: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Argomenti/Politica/Elezioni

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa