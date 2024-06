Elezioni Toscana, 185 comuni al voto: la guida dell'Anci

Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le elezioni amministrative 2024, in contemporanea con le europee. In Toscana andranno al voto 185 Comuni su 273 complessivi (il 67,8 del totale); tra questi, 46 sotto i 5mila abitanti; 65 tra 5 e 15mila abitanti; ;34 sopra i 15mila abitanti, compresi tre capoluoghi: Firenze, Livorno e Prato.

I 34 Comuni sopra i 15mila, oltre ai tre capoluoghi, sono: Cortona, San Giovanni Valdarno, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno,Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano In Val Di Pesa, Scandicci, Signa, Follonica, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Capannori, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Montemurlo, Agliana, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi.

Qui la mappa interattiva con la lista allegata.

In questa tornata elettorale, grazie alla norma introdotta nel gennaio scorso, nei Comuni fino a 15mila abitanti i sindaci in carica si possono ripresentare anche per il terzo mandato (prima la soglia era 5mila).

Ricordiamo che sabato 8 giugno si voterà dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 13; gli eventuali ballottaggi (per i Comuni oltre i 15mila abitanti, laddove nessun candidato avrà superato il 50% dei voti) si terranno il 23 e 24 giugno.

Anci Toscana seguirà le operazioni di spoglio con una diretta social sulle sue pagine facebook e twittter a partire dalle 15 di lunedì 10 giugno, con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti del direttore Simone Gheri.

Qui il vademecum Anci sul voto

Fonte: Anci Toscana