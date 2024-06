Ponte sulla Cassia chiuso, potenziate le linee autobus tra Poggibonsi e Bellavista

Il Comune di Poggibonsi ha annunciato novità per la linea 305 degli autobus di Autolinee Toscane con fermata Bellavista, a partire da martedì 11 Giugno: saranno attivate sei nuove corse, tre in andata e tre in ritorno.

Le nuove corse del trasporto pubblico locale, hanno spiegato dall'amministrazione comunale, sono state "introdotte in seguito ad un percorso di approfondimento avviato per rispondere a nuove esigenze manifestate dalla comunità di Bellavista", "una ulteriore rimodulazione delle corse conseguente alla chiusura del ponte sulla Cassia che ha reso necessario da subito riorganizzare tutta la linea 305".

"In seguito alla rimodulazione che è stata introdotta nella prima fase - prosegue la nota del Comune - vi sono stati ulteriori livelli di approfondimento che hanno portato a riorganizzare le corse e ad introdurne di nuove per rendere il servizio più adeguato alle necessità. Nei mesi scorsi sono emerse altre esigenze che sono state affrontate e puntualmente approfondite in numerosi incontri con gli abitanti di Bellavista. La Polizia Municipale ha quindi promosso un ulteriore percorso di verifica e di analisi per individuare soluzioni utili a potenziare i collegamenti soprattutto in determinati giorni e orari".

Questo ha portato a definire un ulteriore livello di servizio, condiviso con tutti gli Enti coinvolti e concordato con Autolinee Toscane che ne ha valutato la fattibilità.

Sei sono le corse aggiunte mentre la corsa feriale Poggibonsi-Staggia (e viceversa) delle 18,10 sarà soppressa in quanto non utilizzata e di fatto aggiuntiva rispetto a quella in cadenza oraria che copre le necessità dei cittadini e pertanto resta inalterata. Con il recupero del chilometraggio eliminato e con una compartecipazione del Comune è stata definita l’ipotesi di potenziamento con le sei nuove corse che collegheranno Bellavista.

Come detto, le integrazioni saranno attive da martedì 11 giugno.

Nel dettaglio, nei giorni feriali vi saranno due nuove corse, una con fermata a Bellavista alla 10,20 (proveniente da Staggia e diretta a piazza Mazzini) e una con fermata a Bellavista alle 19,45 (proveniente da Poggibonsi e diretta a Staggia).

Quattro saranno le corse aggiunte nei giorni festivi, due (fermata a Bellavista alle 10.05 e alle 15,55) provenienti da Staggia e dirette a piazza Mazzini e due (fermata a Bellavista alle 11,50 e alle 18,30) provenienti da Poggibonsi e dirette a Staggia.

Tutte le corse. è stato precisato, faranno fermata su richiesta all'ospedale Campostaggia.

Fonte: Comune di Poggibonsi