1000 Miglia 2024, la Fondazione Leonardo 500 partecipa con un'Alfa d'eccezione

A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2024 della 1000Miglia, che attraverserà da Martedì 11 Giugno a Sabato 15 Giugno l’intera penisola, la Fondazione Leonardo 500, fondazione privata attiva nella valorizzazione culturale e sociale delle terre di origine di Leonardo da Vinci, già Cultural Partner della 1000Miglia nel 2019, anno delle Celebrazioni Leonardiane, è lieta di comunicare che prenderà parte, quale Partner Didattico per la memoria e la divulgazione del Genio Vinciano, all’edizione 2024 della celebre kermesse che Enzo Ferrari definì “la più bella gara del mondo”, con una splendida Alfa Romeo 1900 Super del 1957 decorata ed allestita con grafiche commemorative leonardiane, già protagonista dell’edizione 2019.

La vettura sarà guidata da Giovanni Lastrucci, Consigliere e Socio Fondatore della Fondazione Leonardo 500 che commenta: “Sono orgoglioso di essere alla guida di questa vettura e di partecipare alla 1000 Miglia, un evento di grande prestigio culturale che unisce la bellezza delle corse alle bellezze del territorio assumendo i caratteri di un vero e proprio museo a cielo aperto. La Fondazione Leonardo 500 è particolarmente lieta di aver stabilito una stretta collaborazione con la 1000 Miglia e di essere Partner di un progetto che ha l’obiettivo di promuovere la scoperta e la valorizzazione del territorio attraverso la passione per l’automobilismo”.

La presenza di Fondazione Leonardo 500 rientra nell’ambito del progetto “In Viaggio con Leonardo”, che ha visto negli ultimi anni richiamare nella città di Vinci alcune delle manifestazioni automobilistiche più apprezzate sul territorio, come, appunto, la 1000Miglia, ma anche il Circuito Stradale del Mugello ed il Da Vinci Tribute.

Giuseppe Torchia, sindaco del Comune di Vinci commenta così: "Si rafforza il legame tra la Fondazione Leonardo 500, la Città del Vinci e Mille Miglia, un rapporto molto forte di cui siamo orgogliosi. Si tratta di un evento che tutti aspettano con grande gioia ma anche di un’importante occasione per valorizzare e promuovere il nostro territorio, che dimostra ancora una volta di sapere attrarre importanti manifestazioni di carattere motoristico e la passione della gente".

Fondazione Leonardo 500 coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco Giuseppe Torchia, giunto a fine mandato, per il lavoro svolto in questi ultimi cinque anni e per l’immancabile collaborazione.

Fonte: Fondazione Leonardo 500