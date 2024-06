A Montecalvoli torna "Serate tra le mura 2024": il programma

L'Associazione per Montecalvoli presenta quattro serate all'insegna della cultura e del divertimento nell'edizione di "Serate tra le mura 2024" ambientate nella suggestiva Piazza del Borgo.

Il programma

Si inizia il 6 Giugno alle 21.15 in Piazza del Comune, a Montecalvoli Alto, con "Storie di Montecalvolesi all'estero", un viaggio emozionante nelle vite dei nostri compaesani all'estero, alcuni presenti sul palco altri in collegamento internazionale. La serata sarà condotta dal giornalista Gabriele Mori.

Il 12 Giugno alle 21.15 presso l'oratorio di San Giorgio, in via Indipendenza a Montecalvoli alto, "Lo scatto che non ti aspetti" , proiezione dei famosi portfolio musicati di Massimo Nardi: storie di personaggi ambientate in 12 autoscatti, dove il regista è anche attore, truccatore e scenografo delle sue opere.

Il 13 Luglio alle ore 21.15 in Piazza del Comune "Risate tra le mura" XV edizione - scorpacciata di risate - gara tra barzellettieri provenienti da tutta la Toscana, con la partecipazione del comico cabarettista Alessandro Mago Mancini, presidente di giuria e animatore della serata. Presenta la serata Daniela Balatresi.

Il 24 Luglio ore 21.15 in Piazza del Comune " Stagioni: poesia e musica". Reading di poesie dal libro " Stagioni" di Williams Busdraghi, accompagnato dalla chitarra di Claudio Logli. Interverrà il curatore della collana Massimiliano Bardotti.

Fonte: Ufficio Stampa