Alla biblioteca di Castelfranco sfida 'per un pugno di libri'

In un mondo di challenge on line, dove i ragazzi si sfidano nelle cose più assurde tramite i canali social, è bello vedere gli studenti entusiasmarsi per una gara di conoscenze letterarie.

Si rinnova anche quest’anno il gioco “Per un pugno di libri”: l’iniziativa, promossa nell’ambito del Progetto Lettura della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, ha messo alla prova gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di Castelfranco di Sotto e Orentano.

Quest’anno il progetto si è concluso martedì 4 giugno e mercoledì 5 giugno con le sfide letterarie tra le classi che hanno visto la partecipazione di circa 150 ragazzi.

Il gioco

Il gioco, ispirato all’omonima trasmissione televisiva, è ideato dalla Biblioteca Comunale insieme ai docenti della commissione lettura dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci e consiste in una sfida di conoscenza su un libro. Quest’anno i ragazzi si sono preparati leggendo in classe,durante l’anno scolastico, i volumi: “Volevo essere un supereroe” di Zita Dazi, “Il principe tigre” di Chen Jiang Hong, “Cento passi per volare” di Giuseppe Festa.

I match, dove a confrontarsi sono state due classi per volta, hanno visto gli studenti lavorare in gruppo classe per cercare di rispondere ad una serie di domande sul libro assegnato. Inoltre ogni classe doveva realizzareun elaborato liberoper presentare il libro con la possibilità di utilizzare tecniche diverse (cartelloni, disegni, video) e di mettere in luce gli aspetti che più hanno colpito i ragazzi, dalla trama,ai temi fondamentali, ai personaggi.

Sulla base delle risposte date e della valutazione dell’elaborato, la giuria (composta dalla bibliotecaria Annalisa Becherini e da due componenti esterni, Doriana Pampiani e Lucia Pucci) ha decretato le classi vincitrici.

L’iniziativa vuole essere un modo divertente per invitare i ragazzi a leggere, riflettere e porsi domande intorno alla lettura di un libro, oltre a promuovere il lavoro di gruppo

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa