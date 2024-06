Anziana truffata racconta la sua storia, il Rotary Firenze Nord premia il coraggio

Alcuni mesi fa la signora Paola, una 90enne fiorentina, fu vittima della “truffa del falso avvocato/carabiniere”, ma la Polizia di Stato non lasciò ai “presunti” autori neanche il tempo di allontanarsi dall’abitazione della vittima: due giovani di origine campana furono arrestati dai Falchi della Squadra Mobile fiorentina che recuperano anche il bottino del colpo, ovvero 25.000 euro in gioielli.

L’operazione fu portata a termine nell’ambito dell’operazione “Case Sicure” voluta e attuata nell’intera provincia dal Questore Maurizio Auriemma per contrastare proprio questo odioso fenomeno criminale.

Dopo l’arresto l’anziana protagonista della vicenda ha deciso di raccontare pubblicamente la sua vicenda per mettere in guardia altri anziani dal cadere in questi, purtroppo diffusi, raggiri.

Il suo coraggio è stato premiato ieri sera dal Rotary di Firenze Nord, proprio nell’ambito della IV edizione 2024 dell’evento “il valore del coraggio” organizzato dal noto Club e presentato dal giornalista Sandro Addario nella splendida cornice di Villa Medici.

Ospiti d’onore anche una rappresentanza dei poliziotti che con la loro determinazione e naturalmente il loro coraggio, hanno impedito che un orribile delitto venisse portato a termine.

Presente al momento del riconoscimento il Questore della provincia di Firenze che ha tenuto a ringraziare ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro impegno quotidiano finalizzato alla sicurezza di tutti. “Questa coraggiosa signora - ha sottolineato inoltre il Questore - è un esempio per tutti noi, perché conferma l’assoluta necessità di una sempre più stretta collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato nell’ottica della quale la sicurezza è un bene prezioso che va condiviso insieme”.

Per i “Falchi” il premio è stato ritirato dal Funzionario responsabile della Sezione della Squadra Mobile che si occupa di contrasto al crimine diffuso, il Vice Questore Aggiunto Giuseppe Cianflone, che ha subito condiviso l’entusiasmo con gli agenti che quotidianamente battono le nostre strade in sella a moto-civetta della polizia, pronti a piombare su tutti coloro che si rendono autori di rapine, scippi, furti in abitazione, spaccio di droga e come nel caso dell’intrepida signora Paola, di truffe ai nostri cari.

Fonte: Questura di Firenze