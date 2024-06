Appello al voto di Fattori: "San Miniato merita un modo di amministrare concreto"

Marzia Fattori sindaco è l’unica alternativa di Centro Sinistra, chi si ritiene di centrosinistra non voti Giglioli sindaco perché così favorirete la consegna del comune alla destra, "difficilmente al ballottaggio avrebbe l'appoggio delle altre forze politiche, il nostro di sicuro no".

L’attuale gestione dell’amministrazione è fallimentare a causa dell’incapacità del Sindaco e questo non lo diciamo noi ma ce lo hanno detto i cittadini in tutti gli incontri fatti nelle frazioni, con le società sportive e altri enti sociali: tutti sono scontenti di questa amministrazione! Il malcontento è palpabile e sotto gli occhi di tutti.

Quindi a maggior ragione diciamo a gran voce: noi siamo l'unica alternativa, noi siamo il buon centrosinistra. Marzia Fattori sindaco è l'unica lista fatta da persone che non

sono mai state in consiglio comunale, unite solo dalla volontà di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per la collettività.

San Miniato merita un modo di amministrare migliore, un modo di amministrare fatto di ascolto, competenza, passione, condivisione, rispetto e trasparenza. Un modo di amministrare concreto.

Il nostro è un programma realizzabile già dal primo giorno di insediamento che si basa su una profonda conoscenza del territorio e della macchina amministrativa:

1. Riorganizzazione totale della macchina comunale sotto tutti gli aspetti: Finanziari, gestionali e nei rapporti con il cittadino.

- Riorganizzazione della gestione delle rirsorse del bilancio in forma condivisa con i cittadini e con il consiglio: Basta avanzi di amministrazione milionari!

- Riorganizzazione dei servizi tecnici, urbanistica e lavori pubblici, con un dirigente anche ai lavori pubblici in modo da dare risposte certe ai cittadini

2. Piano degli investimenti per le opere di manutenzione chiaro e condiviso con i cittadini e con le consulte che dovranno riprendere il loro regolare funzionamento

3. Manutenzioni programmate e periodiche per garantire il decoro:

- Attivazione immediata di un partenariato con società specializzate per efficientare i 4.500 punti luci e garantirne il funzionamento

- Accordi quadro pluriennali per garantire la manutenzione continua di resedi scolastiche e aree verdi

- Attenzione particolare ai cimiteri attraverso unmonitoraggio continuo in modo da programmare e investire le risorse necessarie.

4. Cultura e turismo per far crescere i territori con un aapproccio diverso rispetto a quanto è stato fatto fino a ora per aumentare il numero dei turisti che vengono a San Miniato. È fondamentale individuare una precisa azione di marketing territoriale tesa a far apprezzare il territorio sotto aspetti “esperienziali” con lo scopo di aumentare il numero di pernottamenti sul nostro territorio.

È determinante una riprogettazione qualitativa della Mostra Mercato Nazionale, oggi molto più assimilata a una grossa sagra, dove qualità, tutela del consumatore e innovazione nella proposta sono indispensabile per riagganciarsi ai molti percorsi e itinerari che si sono persi negli ultimi anni. La cultura dovrà alimentare a sua volta il turismo attraverso la realizzazione di nuove collaborazioni e proposte sul territorio, visto che negli ultimi anni iniziative culturali storiche (Prima del Teatro, un Castello di Suoni, etc etc) sono state dimenticate, così come le altre proposte che vengono offerte nel territorio comunale dovranno essere ripensate.

La collaborazione con enti non può che partire da una collaborazione con gli Uffizi, così come hanno fatto trovandone benefici con le iniziative degli “Uffizi diffusi”. Il Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani dovrà essere finanziato per arrivare ad attuare una proposta culturale internazionale sulla cinematografia d’autore.

5. Coniugare residenza e turismo nei centri storici promuovendo la valorizzazione ed una “tutela attiva” dei centri storici, rivitalizzandoli nel contesto senza ridurli a mere scenografie per turisti.

6. Essere una grande famiglia con le donne protagonisti valorizzando i servizi sociali di zona, migliorando i servizi per la cura e l'assistenza degli anziani, affrontare il tema del lavoro, della casa e delle nuove povertà, delle vere emergenze sociali degli ultimi anni con occhio attento. In questo la mia amministrazione sosterrà gli enti che promuovono politiche sociali attive a favore delle persone anziane a partire dalla Casa di Riposo Del Campana Guazzesi. In quest’ottica sarà attuato il “Trasporto Solidale” ed il “Servizio di accompagnamento”.

Per tutti questi motivi chiediamo il sostegno a tutti quei cittadini che credono nel nostro progetto, che si riconoscono nei valori del centro sinistra ma che chiedono il buon governo del nostro comune e chiedono un sindaco capace di amministrare.

Fonte: Riformisti per San Miniato