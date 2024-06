Arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio, consegnati 11 attestati

Undici attestati sono stati consegnati ieri sera (5 giugno) ad altrettante persone che hanno partecipato ai corsi di primo soccorso livello base, primo soccorso

pediatrico e BLSD life support organizzato dall'Arciconfraternita di Misericordia di Fucecchio.

L'associazione che ha sede in corso Matteotti nel centro della città ha organizzato per l'occasione una conviviale durante la quale sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti al corso oltre ad un grande ringraziamento al confratello formatore che li ha seguiti durante tutto il percorso. Alla consegna ha provveduto il governatore Gino Macchiaroli, insieme al coordinatore della federazione provinciale delle Misericordia, Maurizio Chinaglia.

Proprio da parte del governatore è stata espressa soddisfazione, condivisa con il coordinatore provinciale e don Andrea Cristiani parroco della chiesa Collegiata e correttore dell'associazione che ha voluto essere presente alla conviviale, “per la riuscita di questo buon modo che dimostra come il volontariato possa avere funzioni aggregative di persone e progetti in questo momento particolare in cui le associazioni come la nostra hanno bisogno di persone sempre più qualificate nella speranza che tutti coloro hanno partecipato al corso possano diventare a loro volta volontari seguendo i vari ulteriori percorsi di specializzazione”.

Le lezioni per ottenere l'attestato di livello base hanno permesso agli 11 partecipanti di ottenere l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore, la pratica del massaggio cardiaco, quella della rianimazione cardiopolmonare di base, la disostruzione negli adulti e nei bambini (manovra salvavita di Heimlich) oltre al primo soccorso pediatrico.

“Alcuni dei partecipanti a questo primo corso base, ha precisato sempre il governatore Macchiaroli, stanno già frequentandone un altro per la guida dei mezzi di soccorso e si sono già iscritti al corso di livello avanzato per poter salire sulle ambulanze per svolgere il servizio emergenza-urgenza a disposizione della centrale del numero unico 112.

