Attività estive gratuite per bambini nelle aree verdi di Castelfiorentino

Un giardino di “storie” da leggere e raccontare. Laboratori all’aperto di arte e natura. Da domani pomeriggio prende il via il “progetto APE”, attività estive completamente gratuite che si svolgeranno nelle aree a verde e piazze di Castelfiorentino, sia nel capoluogo che nelle frazioni, rivolte ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia e primaria.

Le attività – che sono organizzate dal Ciaf e da Cetra Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Vallesiana” e il Comune di Castelfiorentino - prenderanno il via alle ore 17.30 e si terranno in base a un preciso calendario. Domani (venerdì’ 7 giugno) presso i giardini di via Palmiro Togliatti. Lunedì 10 giugno giardini di Petrazzi; Venerdì 14 giugno Castelnuovo d’Elsa (piazza Santa Barbara); Lunedì 17 giugno giardini viale Potente (dietro Santuario Santa Verdiana); venerdì 21 giugno giardini di Dogana; lunedì 24 giugno piazza Gramsci; venerdì 28 giugno giardini via Majorana a Cambiano.

Per informazioni: 0571.629674 (dal lunedì al venerdi ore 9-13 più i pomeriggi di lunedì e venerdì ore 17-19)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa