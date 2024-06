Bilancio Annuale dell’Opera di Santa Maria del Fiore

Per l’ottavo anno consecutivo, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha pubblicato il proprio Bilancio Annuale. L’edizione relativa all’anno 2023 da oggi disponibile e scaricabile dal sito web dell’Opera al seguente link https://duomo.firenze.it/it/ chi-siamo/oggi/trasparenza/ bilanci-annuali. Il documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro interno all’Opera di Santa Maria del Fiore, con il supporto tecnico e scientifico di ARCO – Action Research for Co-development.

Per questa edizione l’Opera ha arricchito i contenuti presenti nel Bilancio Annuale, in conformità rispetto alle informative richieste dalla normativa per i Bilanci Sociali per gli enti del Terzo settore e con riferimento agli standard di rendicontazione internazionali della Global Reporting Initiative (GRI). A partire dall’edizione 2023, il Bilancio Annuale è sottoposto a revisione volontaria da parte della società di revisione indipendente Ernst & Young con l’obiettivo di fornire agli stakeholder un documento trasparente e obiettivo. Il Bilancio Annuale vuole, infatti, essere uno strumento di dialogo tra l’Opera e i suoi portatori di interesse (cittadini, fedeli, istituzioni, partner, fornitori) informandoli sulle attività svolte nel corso dell’anno e gli obiettivi raggiunti, andando oltre la semplice rendicontazione di carattere economico e finanziario.

Ampio spazio è riservato alle attività di restauro e manutenzione dei monumenti, principale finalità statutaria e in definitiva motivo di esistenza dell’Ente, con approfondimenti sugli interventi principali realizzati nel corso del 2023. Tra gli interventi principali del 2023 si segnalano la realizzazione della controbussola della Balla della Cattedrale e il rialzamento della balaustra della lanterna della Cupola. È stato completato il restauro delle sale chiuse del Campanile di Giotto, mentre è stato avviato quello della volta musiva del Battistero, che si protrarrà per circa sei anni. Inoltre, sono stati eseguiti diversi interventi di restauro nella Cattedrale e avviato il progetto di recupero dell'organo originariamente situato nella bifora centrale del matroneo del Battistero, con l'obiettivo di restituire al suo antico splendore uno dei tesori musicali del nostro complesso monumentale.

Un capitolo specifico è dedicato ai visitatori che nel 2023 sono tornati regolarmente a visitare i monumenti del Duomo di Firenze dopo le limitazioni dettate dalla pandemia di Covid-19. I dati mostrano che nel 2023 i visitatori sono stati 1.328.522, un incremento significativo rispetto ai 1.124.358 visitatori del 2022.

Ai visitatori dell’Opera è stato indirizzato un questionario, finalizzato a raccogliere informazioni relative all’esperienza di visita e sull’impatto sociale percepito a seguito della visita. Il questionario, somministrato via mail in quattro lingue, è stato inviato ai visitatori del Complesso monumentale da agosto a dicembre 2023 e ha registrato circa 300 risposte.

Nel Bilancio Annuale trovano spazio le descrizioni dell’attività religiosa per la quale la Cattedrale di Santa Maria del Fiore è stata costruita, nonché quella svolta dall’Archivio storico. Particolare attenzione è dedicata alla comunicazione, che ha rappresentato anche quest’anno un importante collegamento tra l’Opera e il suo pubblico attraverso i media tradizionali, i social e il sito web.

L’elaborazione del Bilancio Annuale è stata accompagnata, oltre che dal questionario per i visitatori, anche da un questionario rivolto agli stakeholder dell’Opera, cui hanno risposto circa 600 persone tra dipendenti, privati cittadini, istituzioni civili e religiose, fornitori, operatori turistici e accademici.

Dalle risposte del questionario emerge che i rispondenti hanno identificato come temi maggiormente rilevanti le informazioni storico artistiche legate al patrimonio storico e culturale dell’Opera e l’impatto sociale, culturale e religioso. I risultati del questionario mostrano anche che la dimensione su cui l’Opera impatta maggiormente è “Creatività e senso del bello”, testimonianza del ruolo ricoperto a tutela del patrimonio storico, artistico e religioso, e della capacità di attrarre professionalità ed eccellenze. Interessante notare che la comparazione dei dati raccolti rispetto a quelli presentati lo scorso anno evidenzia un lieve calo nella rilevanza percepita per la dimensione “Spiritualità”, che scende al quinto posto nelle preferenze, sostituita dalla dimensione “Rispetto verso gli altri e la cosa pubblica”. Si registra, invece, un incremento nella rilevanza percepita per la dimensione “Sicurezza economica”, che quest’anno si posiziona al settimo posto, mentre nel 2022 era in ultima posizione.

Sono state condotte anche delle interviste singole, a tre rappresentanti del Consiglio di Fabbriceria (Andrea Simoncini, Domenico Mugnaini e Vincenzo Vaccaro), a due fiorentine impegnate nel mondo dell’arte e della creatività: Laura Amerighi (Guida Turistica, AGT) e Lia Bernini (Guida Turistica, AGT), al musicista Paolo Fresu, che ha suonato nella Cattedrale nell’ambito dell'evento "Back to Bach - Special Edition".

Proprio la musica è stata una delle protagoniste del 2023 dell’Opera di Santa Maria del Fiore: l'impegno in campo musicale è proseguito, arricchendo il calendario annuale con eventi culturali di spicco. I concerti di prestigio organizzati hanno ulteriormente contribuito a valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico.

Anche l’edizione 2023 del Bilancio Annuale, così come la precedente, contiene un approfondimento sulle buone pratiche ambientali dell’Opera di Santa Maria del Fiore. In particolare, viene trattata la sostenibilità ambientale, e le principali sfide a questa connesse, per quanto riguarda: la gestione dei rifiuti, volta a massimizzare la differenziazione e ottimizzare la logistica; le soluzioni green adottate negli uffici, per ridurre l’impatto ambientale dell’attività quotidiana; i progetti di ricerca, volti a sperimentare soluzioni innovative nel rispetto del patrimonio storico e artistico.

Il Bilancio Annuale relativo all’anno 2023, così come tutte le precedenti edizioni, è disponibile sul sito dell’Opera di Santa Maria del Fiore al seguente link:

https://duomo.firenze.it/it/ chi-siamo/oggi/trasparenza/ bilanci-annuali.

Fonte: Ufficio Stampa Opera di Santa Maria del Fiore