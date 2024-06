I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti alle 16 di giovedì 6 giugno a Vicchio in via Pilarciano, presso l’aviosuperficie, per il soccorso in seguito a un inconveniente di volo durante una fase di decollo di un ultraleggero.

Il pilota è stato soccorso dal personale sanitario, e il velivolo è stato rimosso. Al momento non si conoscono le condizioni della persona alla coduzione dell'ultraleggero.