Campi estivi rincarati a Capraia e Limite, Di Mauro (cdx): "Nostro impegno calmierare i prezzi"

Si apprende dalla stampa, nonché da diverse piattaforme social che nel Comune di Capraia e Limite sia in atto "lo strano caso" dei campi estivi, dove da una parte quelli comunali vengono aumentati (come tariffario addicendo che il tutto è dovuto da tagli del Dipartimento, cosa che non ci risulta come da comunicazione ufficiale del Ministero, mentre dall'altra parte (tra i privati) alcuni parrebbero fare prezzi poco concorrenziali a discapito di altre realtà del territorio.

È mia volontà della lista "siAMO Capraia e Limite" che mi sostiene impegnarsi per avere maggior trasparenza, incentivare le realtà del territorio, partecipare in maniera attiva ai progetti e sopratutto calmierare i prezzi al fine di dare la possibilità a tutti di avere un buon bacino di iscritti senza che avvenga la corsa al prezzo e l'accertamento in maniera "monopolica".

Emanuel Di Mauro, candidato Sindaco con siAMO Capraia e Limite