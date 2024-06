Castellaneta (lista VinciAmo): "Votare Vanni è la continuazione degli errori del PD"

"Sono sceso in campo per combattere il sistema di potere che gestisce Vinci da decenni senza alcuna alternativa, e vuole far finta di rinnovarsi. Noi siamo per cambiarla sul serio e l'unica possibilità è con Alessandro Scipioni Sindaco" dichiara il candidato al consiglio comunale Samuele Castellaneta per la lista VinciAmo.

"Vogliono ritinteggiare una casa che loro stessi hanno mandato in totale sfacelo, con delle grottesche primarie durante le quali una parte della la stessa maggioranza invocava una discontinuità rispetto a se stessa. Una scalata di potere in cui parte del PD metteva fuori i suoi stessi compagni, disposti anche a ricercare appoggio di persone di destra. Ed oggi si vuole spacciare il segretario del partito democratico in questi anni come un uomo nuovo, estraneo alla politica ed ai suoi compromessi. Davanti ai gravi problemi di sicurezza, pensa AI massimi sistemi dei problemi della società e non a garantire i cittadini nell'immediato . Si lamenta di un degrado esistente già quando era lui assessore ai lavori pubblici e per il quale non ha fatto nulla neanche durante i cinquecentenario di Leonardo. Per non parlare della festa dell'unicorno. Ne vorrebbe diventare il padrone di casa ospitante ma nel frattempo ha un rapporto di lavoro".

"Votare Vanni è la continuazione di quel PD a guida a dei vecchi maestri di Toiano e Sovigliana", conclude Samuele Castellaneta.