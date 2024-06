Cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, uno striscione in ricordo a Santa Croce

"Ha chiesto di parlare l’onorevole Matteotti. Ne ha facoltà". Era il pomeriggio del 30 maggio di cento anni fa quando Giacomo Matteotti prese la parola per l’ultima volta dagli scranni della Camera per pronunciare quello che è ricordato come "il discorso della morte". Esattamente un secolo fa infatti, il fascismo decretò il rapimento e la condanna a morte del leader socialista. Per ricordare il drammatico avvenimento, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno ha deciso di esporre sul terrazzo della Biblioteca Comunale "A. Puccini" uno striscione in memoria della barbara uccisione di Giacomo Matteotti avvenuta il 10 giugno 1924.

Con raro coraggio, Matteotti aveva denunciato nel suo ultimo discorso, gli abusi e le violenze con cui il Partito Fascista aveva vinto le elezioni politiche del 6 aprile 1924. E con il medesimo spirito temerario, al termine di quell’ultimo, tragico intervento, pronunciò la frase tristemente premonitrice e destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva. Il deputato socialista disse ai suoi compagni: "Ora preparate la mia orazione funebre". Esattamente dieci giorni dopo quelle parole, Matteotti fu assalito da cinque sicari che lo caricarono a forza su una macchina dove venne sopraffatto e ucciso. Il corpo martoriato fu gettato in una fossa malamente ricoperta appena fuori Roma. I resti furono ritrovati solo due mesi dopo, il 16 agosto. L’assassinio fu voluto per mettere a tacere una delle voci più critiche contro il fascismo.

L’omicidio di Matteotti è uno dei passaggi chiave nel processo di trasformazione in senso autoritario dello Stato italiano e, a distanza di un secolo, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno ha ritenuto necessario commemorare un uomo che, nonostante fosse ben consapevole dei rischi a cui stava andando incontro, non indietreggiò mai e con forza e determinazione denunciò le sopraffazioni e le violenze fasciste. Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno ha deciso di ricordare a tutte e a tutti i giovani un politico così importante perché solo conoscendo la storia in futuro sarà possibile evitare i drammatici errori che hanno contribuito a gettare la nostra Italia nel periodo più buio della sua storia. Esempi, modelli e persone che in questi anni l’Amministrazione ha voluto ricordare e di cui Giacomo Matteotti rappresenta uno dei punti più alti e nobili.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno